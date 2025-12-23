So klingt der neue Mercedes: Sound des Mercedes-Motors für 2026 veröffentlicht

Mercedes hat auf der Plattform X einen 21 Sekunden langen Clip veröffentlicht, der einen ersten akustischen Eindruck vom neuen Formel-1-Motor für die Saison 2026 vermittelt. Der Beitrag ist bewusst knapp gehalten und verzichtet logischerweise auf technische Erläuterungen. Dennoch sorgt der kurze Soundausschnitt für Aufmerksamkeit, denn er gibt einen ersten Hinweis auf eine Antriebsgeneration, die die Formel 1 grundlegend verändern wird.

Ab der Saison 2026 tritt ein neues technisches Reglement für die Antriebseinheiten in Kraft. Das Grundkonzept mit 1,6-Liter-V6-Turbo-Motoren bleibt bestehen, die Architektur der Power Units wird jedoch deutlich verändert. Der elektrische Anteil an der Gesamtleistung steigt erheblich – auf ungefähr 50 Prozent. Der Verbrennungsmotor liefert die andere Hälfte der Systemleistung. Zudem entfällt die MGU-H, die bislang eine zentrale Rolle bei der Energierückgewinnung aus den Abgasen und bei der Steuerung des Turboladers spielte.

Diese Eingriffe wirken sich spürbar auf die Charakteristik der Motoren aus. Durch den Wegfall der MGU-H und die geringere für die Verbrennung verfügbare Kraftstoffmenge ändert sich zwangsläufig auch der Klang der Antriebseinheiten. Die Motoren werden anders wahrgenommen als die aktuelle Generation, selbst wenn sie weiterhin eindeutig der Formel 1 zuzuordnen sind. Denn das charakteristische V6-Turbo-Brummen bleibt erhalten.

Mercedes als Favorit? Der von Mercedes veröffentlichte Clip deutet aber an, dass sich der Sound vom bisherigen Charakter unterscheiden könnte. Eine belastbare Aussage über das endgültige Klangbild im Renneinsatz lässt sich daraus jedoch nicht ableiten. Ein kurzer Studioclip bildet weder unterschiedliche Betriebszustände noch die akustische Wirkung im Zusammenspiel mit Fahrzeug, Strecke und Umgebung ab.

Für Mercedes ist die Veröffentlichung dennoch ein gezielt gesetztes Signal. Die Entwicklung der neuen Power Units läuft seit mehreren Jahren auf Hochtouren. Neben Mercedes arbeiten auch Ferrari, Red Bull Powertrains, Audi und Honda an den Aggregaten für die Saison 2026. Das neue Reglement wirft seine Schatten bereits voraus. So sollen Mercedes und Red Bull ein Schlupfloch gefunden haben, welches mehr Leistung generieren soll. Was es damit auf sich hat, erklären wir hier. Viele Experten sehen Mercedes als Top-Favoriten für die Saison 2026, weil sie beim Wechsel auf die Hybrid-Ära 2014 der Konkurrenz enteilt waren.

Honda hatte sogar vor Mercedes eine erste Hörprobe der neuen Power Unit veröffentlicht. Beide Soundclips sind ein Vorgeschmack auf eine neue Ära. Mit dem Reglement von 2026 steht die Formel 1 vor einem massiven Umbruch, der nicht nur die Technik, sondern auch das akustische Erscheinungsbild der Fahrzeuge verändern wird.