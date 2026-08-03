Formel 1: Nahostkrise verhindert die Saisonplanung

Wegen des Iran-Kriegs gerieten bereits drei Formel-1-Rennen im Nahen Osten gegen Saisonende ins Wanken. Das Chaos um den Formel-1-Kalender dürfte jedoch auch in der kommenden Saison anhalten.

Für den Bahrain GP konnte nun in Malaysia Ersatz gefunden werden. Unklar bleibt dagegen die Lage um das Saisonfinale: Sowohl Katar als auch Abu Dhabi stehen weiterhin auf der Kippe. Nach der Sommerpause soll der finale Rennkalender für die zweite Saisonhälfte verkündet werden.

F1-CEO Stefano Domenicali erklärt, dass die Rennserie parallel mehrere Szenarien vorbereitet: "Falls das Rennen in Abu Dhabi nicht möglich sein wird, wird das Saisonfinale in Europa stattfinden, weil wir nicht an andere Orte fahren können. Es gibt dafür einige Möglichkeiten auf dem Tisch." Wichtig sei vor allem, dass es zu dieser Jahreszeit keinen Schnee gebe. Eine der denkbaren Optionen wäre unter anderem Imola.

Saisonstart besonders entscheidend Ähnlich heikel verläuft auch die Planung des Rennkalenders für 2027. Die Unsicherheit betrifft vor allem den Saisonstart, der für die Teams besonders entscheidend ist. Diese wollen so früh wie möglich wissen, wann und wo die Testrunden stattfinden werden, um sich bestmöglich auf die neue Saison vorbereiten zu können.

xpb 2022 teilten sich Barcelona und Bahrain die zwei Testrunden vor der Saison.

Von 2021 bis 2024 fanden sowohl die Testrunden als auch der Saisonauftakt in Bahrain statt. Wegen der zeitlichen Überschneidung mit dem Ramadan in den Jahren 2025 und 2026 wich die Formel 1 nach den Bahrain-Tests stattdessen für das erste Rennen nach Melbourne aus.

Für die Saison 2027 ist Bahrain eigentlich wieder als Test- und Startort vorgesehen. Sollte dies nicht möglich sein, müssen auch für diesen Zeitraum Alternativen gefunden werden. Eine Möglichkeit wäre unter anderem Barcelona, wo in der Vergangenheit bereits vor der Saison getestet wurde.

Kalender für 2027 verspätet sich Die Saison 2027 soll auch einige Neuheiten im Kalender mit sich bringen: Es sind Comebacks in Portugal und der Türkei geplant. Auf dem technisch anspruchsvollen Istanbul Park holte Lewis Hamilton 2020 seinen siebten Weltmeistertitel.

Wegen der anhaltenden Planungsunsicherheit will die Formel 1 die Veröffentlichung des Rennkalenders 2027 auf den Herbst verschieben. "Der Kalender, der im Herbst vorgestellt wird, wird als eine Art normaler Plan dienen", erklärt Domenicali.

Doch eine Garantie für die tatsächliche Umsetzung gibt es angesichts der weltpolitischen Unwägbarkeiten nicht. Um das Ziel von 24 Saisonrennen dennoch beizubehalten, hält die Formel 1 Ausweichpläne bereit: "Falls die Situation im Nahen Osten nicht gelöst wird, haben wir natürlich Optionen, also einen anderen Plan." Sollte Plan A nicht umsetzbar sein, wolle man notfalls im Winter umbauen.