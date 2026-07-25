Formel 1: Iran-Krieg bedroht Saisonfinale - Letztes Rennen im kalten Europa?

Im Formel-1-Hauptquartier in London rauchten in den letzten Tagen und Wochen die Köpfe. Die Wiederaufnahme der Kampfhandlungen in der Golf-Region bringen den Plan für den zweiten Teil der Saison ordentlich durcheinander. Dass die Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien nicht nachgeholt werden können, ist praktisch schon klar. Als Nachrücker hatten sich hier einige Rennstrecken beworben.

Dass Malaysia den Zuschlag bekommt, scheint beschlossene Sache. F1-Boss Stefano Domenicali soll die Teams bereits darüber informiert haben, dass die Königsklasse an dem freien Wochenende (4.10.) zwischen den Rennen in Baku und Singapur noch einen Zwischenstopp auf dem Sepang International Circuit einlegt. Die Teams haben angeblich schon damit begonnen, ihre Flüge und Hotels für den neu entstandenen Triple-Header umzubuchen.

Noch unsicher ist, wie der Plan für das Ende des Formel-1-Jahres 2026 aussieht. Die zuletzt eskalierten Spannungen zwischen den USA und dem Iran setzen ein großes Fragezeichen hinter die beiden geplanten Abschlussrennen in Katar und Abu Dhabi. Nach Informationen von "The Race" befindet sich hier nun Imola in der Pole-Position, falls die Formel 1 ihr Saisonfinale kurzfristig verlegen muss.

xpb Mit Malaysia und Imola als Nachrücker käme die Formel-1-Saison auf die geforderte Zahl von 22 Rennen.

Formel 1 braucht 22 Rennen Eine endgültige Entscheidung über Katar und Abu Dhabi soll so spät wie möglich fallen. Gleichzeitig muss die Serie aber ein belastbares Ausweichszenario in der Schublade haben, falls kurzfristig umgeplant werden muss. Der Plan sieht vor, dass der Golf-Doppelschlag im Anschluss an Las Vegas nur durch ein zusätzliches Rennen ersetzt wird.

Als wahrscheinlichster Termin für den Nachrücker gilt der ursprünglich für Abu Dhabi vorgesehene 6. Dezember. Mit Imola und Malaysia würde die Formel-1-Saison damit auf 22 Rennen kommen. Das ist wichtig, um kommerzielle und vertragliche Verpflichtungen zu erfüllen. Sonst könnten Schadensersatzforderungen von den TV-Sendern und den Seriensponsoren drohen.

Lange galt Portimao als erster Favorit für den Ersatz. Das Klima in Portugal wäre für ein Dezember-Rennen grundsätzlich geeignet. Der Algarve International Circuit besitzt bereits einen Zweijahresvertrag für den Portugal GP 2027 und 2028. Allerdings planen die lokalen Veranstalter vorher noch zusätzliche Arbeiten an der Anlage und der Infrastruktur. Ein Formel-1-Rennen im Dezember könnte diese Maßnahmen ausbremsen.

xpb Ein Saisonfinale in Italien wäre klimatisch schwierig - aber emotional sicher ein Highlight!

Imola-Klima ein Problem? Deshalb tauchte nun Imola als ernsthafter Kandidat auf. Der Kurs war dieses Jahr eigentlich aus dem Kalender gefallen, könnte nun aber als Rettungsanker zurückkehren. Imola hatte während der Corona-Pandemie sein Comeback gefeiert. 2020 kehrte die Formel 1 nach 14 Jahren Pause mit dem ersten Emilia-Romagna-GP zurück. 2021 war der Geburtsort von Stefano Domenicali Schauplatz des zweiten Saisonrennens.

Auch 2022 spielte Imola wieder eine Rolle, als der China-GP aufgrund anhaltender Covid-Einschränkungen ersetzt werden musste. Im selben Jahr sicherte sich das "Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari" einen Dreijahresvertrag, der ihn bis 2025 im Kalender hielt. Die Ausgabe 2023 musste dann aber wegen schwerer Überschwemmungen in der Region abgesagt werden.

Ein Finale im Dezember wäre für Imola allerdings Neuland. Klimatisch wäre es zudem problematisch. Im Schnitt liegt die Tageshöchsttemperatur im Dezember bei etwa 7 Grad, die Durchschnittstemperatur bei rund 4 Grad. Unter solchen Bedingungen wird es extrem schwierig, die Reifen ins optimale Arbeitsfenster zu bekommen.

Trotzdem hätte ein Italien-Finale auch eine starke Storyline: In einer Saison, in der WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli als Favorit auf den WM-Titel gilt und Ferrari um die Konstrukteurskrone kämpft, wäre ein Schlusspunkt in Italien sportlich und emotional aufgeladen.