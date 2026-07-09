Formel 1: RB17-Spektakel in Goodwood - Newey fährt eigenes Red-Bull-Hypercar

Red Bull Advanced Technologies präsentiert den neuen RB17 erstmals in Bewegung. Nach der Vorstellung eines nicht fahrtüchtigen Modells beim Goodwood Festival of Speed vor 12 Monaten darf das Hybrid-Hypercar bei der 2026er-Ausgabe (9.-12. Juli) des traditionsreichen Bergrennens nun erstmals seine Performance auf der Piste zeigen.

Der dynamische Auftritt ist Teil einer umfassenderen Präsentation des Red-Bull-Rennstalls, mit der man die eigene Innovationskraft und die erfolgreiche Historie demonstrieren will. Der RB17 wird den berühmten Goodwood-Hillclimb im Rahmen mehrerer Demonstrationsfahrten absolvieren. Die Runs sind Bestandteil des laufenden Test- und Entwicklungsprogramms und geben Fans erstmals die Gelegenheit, das Fahrzeug in Action zu erleben.

Das Entwicklungsprogramm soll dann später im Jahr mit einer Reihe von Testfahrten auf richtigen Rennstrecken abgeschlossen werden. Einige Bilder von den Proberuns hat der Hersteller jetzt schon zur Ankündigung des Goodwood-Auftritts veröffentlicht. Es sind die ersten Fotos, die den spektakulären RB17 in Action zeigen.

xpb Nach dem Aston Martin Valkyrie ist der Red Bull RB17 das zweite Hypercar aus der Feder von Adrian Newey.

Formel-1-Prominenz im RB17 Wenn Red Bull seine Trackday-Flunder in Goodwood von der Leine lässt, werden einige hochkarätige Fahrer ins Lenkrad greifen dürfen. Die Formel-1-Piloten Isack Hadjar und Yuki Tsunoda dürfen das Auto zusammen mit Nachwuchsfahrerin Alisha Palmowski präsentieren. Als besonderes Schmankerl darf auch der Designer des RB17, Adrian Newey, einen Run mit seiner eigenen Konstruktion absolvieren.

Begleitet wird die RB17-Premiere von einem weiteren Publikumsmagneten: Geplant sind Demonstrationsfahrten mit dem letzten Weltmeisterwagen von Sebastian Vettel, dem RB9 von 2013.

Zusätzlich zeigt Red Bull eine statische Ausstellung von Autos mit ausgewählten Fan-Lieblingslackierungen aus der Teamgeschichte – von der Debütlackierung des RB1 über die Tarn-Testlackierung des RB11 und eine Sonderedition des RB14 bis zur Japan-Lackierung des RB21. Zudem wird ein RB19 mit einer 2026er-Hochglanz-Lackierung ausgestellt.

Red Bull Nach dem Showrun in Goodwood beginnt für den Red Bull RB17 die entscheidende Phase der Abstimmung auf der Rennstrecke.

F1-Technik für Track-Day-Monster Der RB17 gilt als eines der ambitioniertesten Projekte, die das Team je umgesetzt hat. In mehr als fünf Jahren Entwicklungszeit haben die Ingenieure viel Formel-1-Know-how in das Serienfahrzeug für ambitionierte Hobby-Rennfahrer gesteckt. Ohne die Einschränkungen eines Rennreglements konzipiert, kombiniert der RB17 extreme Aerodynamik, fortschrittliche Fahrdynamik und einen speziell entwickelten, hochdrehenden Cosworth-V10-Saugmotor zu einem Hybrid-Track-only-Hypercar.

Red-Bull-Teamchef Laurent Mekies freut sich schon auf den Auftritt in Goodwood: "Das Festival ist der ideale Ort, um Red Bulls DNA zu zeigen – mit der Teamhistorie, dem Innovationsgeist und den Menschen hinter den Projekten. Es ist ein ganz besonderer Moment, wenn der RB17 zum Leben erweckt wird. Dahinter stecken jahrelange Hingabe, Kreativität und Ingenieurskunst eines ganz besonderen Teams. Wir sind sehr stolz auf das, was wir erreicht haben und freuen uns schon, das mit allen in Goodwood zu teilen."