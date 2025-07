Kapitel Formel 1 abgeschlossen: Vettel hält Le-Mans-Start für möglich

Sebastian Vettel hält sich offen, ab dem nächsten Jahr beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans und in der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) zu starten. Zwar habe er sich gegen eine Teilnahme in diesem Jahr entschieden. Aber: "Ich will nicht ausschließen, dass da noch was daraus wird", sagte Vettel im Interview mit auto motor und sport. "Es gab Gespräche, hat aber irgendwie noch nicht gepasst."