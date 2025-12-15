So heißt das F1-Audi-Team ab sofort: Offizieller Name und Logo vorgestellt

Mit dem neuen Namen und Logo ist die Markenidentität des Rennstalls nun klar festgelegt. Künftig soll das Team in allen organisatorischen und sportlichen Zusammenhängen unter "Audi Revolut F1 Team" auftreten.

Das neue, auf dem ersten Teaser-Bild quadratische, Logo zeigt die Audi-Ringe über dem Sponsoren-Schriftzug, sowie in der dritten Zeile "F1 Team".

Anpassung der Teamstruktur Parallel zur offiziellen Benennung hat Audi auch die rechtlichen und organisatorischen Strukturen angepasst. Die bisherige Sauber Motorsport AG wird in Audi Motorsport AG umbenannt. Das Technologiezentrum des Teams in Bicester (Großbritannien) trägt künftig den Namen Audi Motorsport Technology Centre UK. Die bisherigen Gesellschaften Sauber Holding AG und Sauber Technologies AG bleiben erhalten, um die rechtliche Kontinuität des Unternehmens sicherzustellen.

Mit dieser Umstellung trägt Audi dem schrittweisen Übergang von Sauber zu einem voll integrierten Werksteam Rechnung. Der Rennstall wird weiterhin in Hinwil (Schweiz) beheimatet sein, wo die Fahrzeugentwicklung und ein Großteil der Ingenieurarbeit stattfinden. Gleichzeitig wird der Formel-1-Antrieb in Neuburg an der Donau entwickelt – am Standort des Audi Formula Racing Powertrain-Projekts.

Audi Die vier Audi-Ringe, der Sponsorname und der Schriftzug "F1 Team" bilden das neue F1-Logo des "Audi Revolut F1 Team".

Einheitlicher Auftritt Der neue Teamname verbindet Audi mit dem Finanztechnologie-Unternehmen Revolut, das als Titelpartner an Bord ist. Revolut wurde 2015 in London gegründet und gilt heute als eine der größten sogenannten Neobanken Europas. Das Unternehmen bietet digitale Finanzdienstleistungen an – von Konten und Kreditkarten über internationale Zahlungen bis hin zu Handel mit Aktien, Kryptowährungen und Edelmetallen. Nach eigenen Angaben zählt Revolut weltweit mehr als 40 Millionen Nutzerinnen und Nutzer.

Für Audi steht die Zusammenarbeit mit Revolut für eine moderne, international ausgerichtete Markenpositionierung. Der Partner bringt vor allem digitale Reichweite und Technologiekompetenz in die Kooperation ein. Laut Audi umfasst die Zusammenarbeit auch praktische Anwendungen: So soll Revolut künftig mit seinen Geschäftskonten und Bezahllösungen in interne Abläufe des Teams integriert werden. Zudem ist vorgesehen, den Zahlungsdienst Revolut Pay im künftigen Online-Shop des Formel-1-Teams einzusetzen.

Offizielle Angaben zu finanziellen Konditionen der Partnerschaft macht Audi nicht. Klar ist aber, dass die Kooperation über klassisches Sponsoring hinausgeht und das Team langfristig begleiten soll.

Stimmen aus dem Unternehmen Audi-Vorstandschef Gernot Döllner sprach von einem wichtigen Schritt auf dem Weg in die Formel 1. Mit Name und Logo habe das Team nun eine erkennbare Identität. Projektleiter Mattia Binotto betonte, dass die Struktur des Teams weiter zusammenwachse und man erstmals unter einem einheitlichen Auftritt auftrete. Auch Teamchef Jonathan Wheatley sieht darin ein verbindendes Element für die Standorte in Deutschland, der Schweiz und Großbritannien.

Bedeutung für den Formel-1-Einstieg Mit der offiziellen Benennung und dem neuen Logo ist der formale Aufbau des Rennstalls weitgehend abgeschlossen. Audi konzentriert sich jetzt auf die Vorbereitung der Saison 2026, in der ein neues technisches Reglement gilt. Der erste Rennwagen, der unter dem neuen Teamnamen startet, befindet sich in Entwicklung.

Für Audi ist der Einstieg in die Formel 1 der bisher größte Schritt des Unternehmens im internationalen Motorsport. Nach Werksengagements in der Rallye, der DTM und auf der Langstrecke in Le Mans will die Marke jetzt auch in der Königsklasse Erfolge sammeln.