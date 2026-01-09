Dieser WM-Titel hat seinen Preis: Millionen-Rechnung für Lando Norris

Wer in der Formel 1 antreten will, braucht die sogenannte Superlizenz. Im Gegensatz zu einem normalen Führerschein muss die Fahrererlaubnis in der Königsklasse jedes Jahr neu ausgestellt werden. Für den Dienst lässt sich die FIA fürstlich entlohnen. Im sportlichen Reglement ist festgeschrieben, dass sich die Gebühr stets nach der WM-Punkteausbeute richtet.

Für Weltmeister Lando Norris wird das zu einer teuren Angelegenheit. Für die Saison 2026 beträgt die Grundgebühr der Superlizenz 11.842 Euro. Hinzu kommen 2.392 Euro für jeden in der Weltmeisterschaft erzielten Punkt. Bei Lando Norris summiert sich das kräftig: Bei 423 Punkten aus dem Vorjahr beträgt die Rechnung am Ende 1.023.658 Euro.

Bezahlt wird die Gebühr in den meisten Fällen nicht von den Fahrern, sondern von ihren Arbeitgebern. Zum Glück für die Rennställe werden die Kosten für die Superlizenz aber nicht unter dem limitierten Teambudget verbucht. Die technische Entwicklung muss also nicht unter dem Erfolg des Vorjahres leiden.

Noch ein zweiter Top-Fahrer knackt dieses Jahr die Millionenmarke. Max Verstappen kommt auf eine Gebühr von 1.018.874 Euro, Oscar Piastri bleibt mit 999.562 Euro nur knapp darunter. Den bisherigen Rekord hält weiterhin Verstappen: Nach seiner Punkterekord-Saison 2023 (575 Zähler) musste er 2024 mehr als 1,2 Millionen Euro für die Superlizenz überweisen.

Mark Thompson via Getty Images Für den WM-Titel reichten die 421 WM-Punkte von Max Verstappen in der Vorsaison nicht. Für eine Millionen-Rechnung von der FIA schon.

Nur zwei F1-Fahrer knacken Millionen-Marke Deutlich günstiger fahren dagegen Formel-1-Neulinge und Rückkehrer. Für GP-Rookie Arvid Lindblad sowie die Comeback-Kandidaten Valtteri Bottas und Sergio Perez fällt lediglich die Grundgebühr von 11.842 Euro an.

Der folgenden Liste können Sie die Superlizenz-Gebühren für alle 22 Fahrer entnehmen:

Lando Norris: 1.023.658 Euro

Max Verstappen: 1.018.874 Euro

Oscar Piastri: 999.562 Euro

George Russell: 774.890 Euro

Charles Leclerc: 590.706 Euro

Lewis Hamilton: 384.994 Euro

Kimi Antonelli: 370.642 Euro

Alex Albon: 184.458 Euro

Carlos Sainz: 164.930 Euro

Fernando Alonso: 145.794 Euro

Nico Hülkenberg: 133.834 Euro

Isack Hadjar: 133.834 Euro

Oliver Bearman: 109.104 Euro

Liam Lawson: 102.738 Euro

Esteban Ocon: 102.738 Euro

Lance Stroll: 90.778 Euro

Pierre Gasly: 64.466 Euro

Gabriel Bortoleto: 57.290 Euro

Franco Colapinto: 11.842

Arvid Lindblad: 11.842 Euro

Valtteri Bottas: 11.842 Euro

Sergio Perez: 11.842 Euro