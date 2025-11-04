Wettbüro-Quoten und KI-Prognosen: Dieser Fahrer wird Formel-1-Weltmeister!

Die Zahlen versprechen einen wahren Thriller im WM-Endkampf. Lando Norris hat durch den Sieg in Mexiko mit 357 Punkten die WM-Führung erobert. Oscar Piastri liegt allerdings nur einen Zähler hinter seinem Teamkollegen. Und dann muss man natürlich auch noch Max Verstappen auf der Rechnung haben, der sich 36 Punkte hinter Norris in Lauerstellung befindet und nur auf einen Fehler wartet.

Die nackten Zahlen liefern aber nur eine Momentaufnahme. Wenn es um die Frage nach dem ersten Favoriten auf den WM-Titel geht, muss man natürlich auch die Formkurven der drei Kandidaten einberechnen. Der Trend spricht hier klar für Max Verstappen, der bei den vergangenen sechs Grands-Prix-Wochenenden im Schnitt 10,3 Punkte auf Piastri und 8,7 Punkte auf Norris aufholen konnte.

Behält der Weltmeister diese Marschroute bei, könnte es beim Finale in Abu Dhabi zu einem echten Showdown kommen. Die Tatsache, dass bei den letzten vier Rennwochenenden auch noch zwei Sprints auf dem Programm stehen, bei denen Verstappen bekanntlich immer besonders stark auftrumpft, erhöht die Chance auf eine Titelverteidigung noch zusätzlich. Die Extrapunkte könnten das Zünglein an der Waage spielen.

Norris bei Wettbüros klar vorne Auch die Wettanbieter rechnen natürlich die Punkteausbeute der letzten Rennen sowie die noch zu vergebenden Zähler und die aktuellen Formkurven in ihre Quoten mit ein. Weil es am Ende um bares Geld geht, haben die Experten natürlich alle möglichen Faktoren in die Kalkulation einbezogen. Wir haben uns mal auf den Seiten der größten Wettbüros umgesehen und sind dabei auf interessante Ergebnisse gestoßen.

So eng, wie man meint, sehen die Wettanbieter den Kampf um die Fahrerkrone nämlich gar nicht. Lando Norris ist der klare Favorit. Für einen Euro Einsatz bekommt man im Erfolgsfall gerade einmal einen Gewinn von 70 Cent ausbezahlt. Die Quoten zwischen den Webseiten unterscheiden sich übrigens kaum, egal ob man bei den deutschen oder den britischen Buchmachern nachschaut.

Mehr Unterschiede gibt es da schon bei der Frage nach den Außenseitertipps. Hier liegen je nach Anbieter mal Piastri und mal Verstappen vorne. Der Gewinn pro eingesetztem Euro schwankt stark zwischen 1,25 Euro und 3,50 Euro – je nachdem, wo man gerade nachschaut. In England wertet man die Titelchancen von Verstappen interessanterweise tendenziell höher ein als bei den deutschen Wettanbietern.

Bryn Lennon via Getty Images Die Wettbüros und die Künstliche Intelligenz sind sich einig: Lando Norris wird Weltmeister!

ChatGPT berechnet Wahrscheinlichkeit Wir wollen hier natürlich niemanden zum Glücksspiel animieren. Deshalb haben wir die einzelnen Namen der Wettanbieter auch nicht genannt oder verlinkt. Interessiert hat uns aber noch, was die Künstliche Intelligenz zum aktuellen Rennen um den WM-Titel sagt. Also haben wir ChatGPT um eine ausführliche Analyse des Meisterkampfs inklusive Wahrscheinlichkeitsberechnung für alle drei Kandidaten gebeten.