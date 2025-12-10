Überfall auf Ex-Schumacher-Manager: Willi Weber gefesselt und ausgeraubt

Es müssen dramatische Szenen gewesen sein, die sich am Dienstagabend (9.12.2025) im exklusiven Stuttgarter Wohngebiet Kräherwald abgespielt haben. Drei mit Sturmhauben maskierte Einbrecher hatten sich Zugang zum Anwesen von Willi Weber verschafft. Der 83-Jährige befand sich zu diesem Zeitpunkt mit zwei weiteren Personen selbst in seiner Villa. Nach Informationen der Stuttgarter Zeitung handelte es sich dabei um seine Frau und seine Haushälterin.

Alle drei seien von den Tätern überwältigt und gefesselt worden. Anschließend begannen die Diebe damit, mehrere Tresore des ehemaligen Rennfahrers und Sportmanagers aufzubrechen und den Inhalt auszuräumen. Die Räuber stahlen laut Polizei Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Hunderttausend Euro und flüchteten unerkannt.

Wie Weber der Bild-Zeitung verriet, sei es einer Person nach einer Stunde gelungen, sich von den Fesseln zu befreien und die Polizei zu alarmieren. Der Überfall hinterließ nicht nur einen Schrecken beim Opfer, sondern auch kleinere Verletzungen: "Ich habe ein blaues Auge, die Kripo ist hier und spricht mit mir. Es geht mir beschissen. Ich bin völlig unter Schock", sagte Weber gegenüber der Bild-Zeitung.

Andreas Rentz via Getty Images Mit Partnerin Heike Geissler zeigte sich Willi Weber Anfang November auf dem Sport-Presse-Ball in Frankfurt.

Ermittlungen laufen Vor allem als Berater und Manager von Michael Schumacher erlangte Weber in den 90er und 2000er Jahren selbst Berühmtheit. Er gilt auch als Mitentdecker des späteren Rekordweltmeisters. Schon in den 80er-Jahren war er auf das junge Talent in Kerpen aufmerksam geworden. Nach Auftritten in der Formel 3 und der Sportwagen-WM schaffte es Weber, seinen Schützling schließlich 1991 in die Formel 1 zu bringen.

Neben dem Rekordweltmeister vertrat er auch noch weitere Sport-Stars wie Ralf Schumacher, Timo Schneider, Jutta Kleinschmidt, aber auch das Topmodel Naomi Campbell. Im Jahr 2010 trennten sich schließlich die Wege von Michael Schumacher und Weber. Seitdem übernahm Schumachers Medienberaterin Sabine Kehm das Management.

Angeblich wollte Weber die Villa in Stuttgart schon seit einiger Zeit verkaufen. Nach einem Schlaganfall im Jahr 2020 sowie weiteren gesundheitlichen Problemen im Nachgang hatte er sich zuletzt weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Bleibt zu hoffen, dass er den Überfall gut verarbeitet und die Polizei die Täter schnell ermittelt.