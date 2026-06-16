Gebrauchttipp Hyundai Kona – das macht ihn gerade zur Kaufempfehlung

Der Hyundai Kona hat sich seit seinem Marktstart im Jahr 2017 als eine der interessantesten Erscheinungen im Kleinwagensegment etabliert. Wer heute auf dem Gebrauchtwagenmarkt nach einem Kompaktmodell sucht, das den aktuellen Zeitgeist perfekt einfängt, kommt an diesem Koreaner kaum vorbei. Der Kona markierte für Hyundai den ernsthaften Einstieg in das Segment der urbanen Crossover, und das mit einer Selbstverständlichkeit, die viele etablierte europäische Hersteller damals kalt erwischte. Wenn man den Kona heute betrachtet, stellt man fest, dass er nicht nur ein Kind seiner Zeit ist, sondern ein erstaunlich langlebiges Konzept darstellt. Er wirkt auch nach Jahren noch frisch, was sicher an der mutigen Designsprache liegt – die schmalen Leuchten,...