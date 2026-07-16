Plug-in-Hybrid für 89 Euro im Monat: BYD Dolphin G DM-i in der Sommer-Offensive

BYD startet in Deutschland eine bis zum 31. August 2026 befristete Sommeraktion. Zusätzlich zum bereits bekannten E-Bonus gewährt der chinesische Hersteller auf zahlreiche Elektro- und Plug-in-Hybridmodelle einen weiteren Sommerbonus zwischen 500 und 3.000 Euro. Damit sinken die Einstiegspreise für nahezu die komplette Modellpalette deutlich. Im Mittelpunkt der Aktion steht der neue BYD Dolphin G DM-i, der bereits ab 89 Euro monatlich finanziert werden kann.

Dolphin ab 15.990 Euro? Der erst seit Juni angebotene Dolphin G DM-i ist das erste speziell für Europa entwickelte Plug-in-Hybridmodell von BYD. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 28.990 Euro. Während der Sommeraktion reduziert sich der Preis laut Hersteller unter Berücksichtigung der BYD-Boni und der maximal möglichen staatlichen Förderung auf 15.990 Euro. Gleichzeitig bietet BYD eine Finanzierung ab 89 Euro pro Monat an. Allerdings sollte man bei solchen Lock-Angeboten genau ins Kleingedruckte schauen. Denn 89 Euro zahlt nur, wer Anspruch auf die maximale staatliche Fördersumme von 4.500 Euro hat. Dafür muss das zu versteuernde Haushaltseinkommen unter 45.000 Euro liegen. Und obendrein müssen Sie zwei oder mehr Kinder haben. Obendrein gibt es eine Mindesthaltedauer von 36 Monaten – so lange darf man das Auto also nicht weiter verkaufen.

Der Dolphin G DM-i ergänzt den bislang ausschließlich elektrisch erhältlichen Dolphin um einen Plug-in-Hybridantrieb. Anders als das reine Elektromodell kombiniert der Neuzugang einen 1,5-Liter-Benziner mit einem Elektromotor und einer Blade-Batterie. BYD nennt für den europäischen Dolphin G DM-i zwar noch keine vollständigen technischen Daten, verspricht aber eine kombinierte Reichweite von mehr als 1.000 Kilometern. Der Antrieb dürfte sich weitgehend am bereits vorgestellten Atto 2 DM-i orientieren, der je nach Ausführung mit bis zu 156 kW (212 PS) Systemleistung sowie elektrischen Reichweiten von bis zu 90 Kilometern angeboten wird.

Gesamte BYD-Palette in der Offensive Auch optisch unterscheidet sich der Hybrid vom bekannten Elektro-Dolphin. Die Front wurde neu gestaltet und verzichtet auf das geschlossene Kühlergrill-Element der Elektroversion. Hinzu kommen schmalere LED-Scheinwerfer sowie modifizierte Kotflügel mit angedeuteten Luftauslässen. Neben dem neuen Hybridmodell umfasst die Sommeroffensive nahezu das gesamte BYD-Programm. Den günstigsten Einstieg in die Elektromobilität bietet der vollelektrische Dolphin Surf, der im Aktionszeitraum bereits ab 13.490 Euro erhältlich ist. Der größere Dolphin startet bei 21.040 Euro, das kompakte Elektro-SUV Atto 2 kostet ab 25.990 Euro und der neue Atto 3 Evo beginnt bei 29.990 Euro.

Auch andere Plug-in-Hybridmodelle profitieren von den Preisnachlässen. Der Atto 2 DM-i Boost startet bei 22.990 Euro, der Seal 6 DM-i Touring bei 26.490 Euro und der Seal U DM-i bei 28.990 Euro. Für die Elektro-Limousine Seal des Modelljahrs 2026 nennt BYD einen Aktionspreis von 32.340 Euro. Komplettiert wird das Angebot vom Elektro-SUV Sealion 7 ab 36.040 Euro sowie dem großen SUV Tang ab 47.990 Euro.