Rückrufaktion: Toyota Yaris Hybrid Ausfall der Feststellbremse

Toyota ruft europaweit 144.500 Yaris Hybrid in die Werkstätten zurück. Allein in Deutschland sind 13.109 Fahrzeuge betroffen. Grund: Softwareprobleme beim Bremsaktuator.

Ein Softwarefehler des Bremsaktuators sorgt aktuell für eine großangelegte Rückrufaktion bei Toyota. Der japanische Automobilhersteller ruft 144.500 Fahrzeuge des Typs Yaris Hybrid in Europa zurück. Betroffen sind Exemplare aus dem Produktionszeitraum 6. Juli 2020 bis 28. April 2021 mit dem Chassiscode MXPH11.

Der Bremsaktuator überwacht und steuert normalerweise verschiedene Funktionen des Bremssystems. In diesem Fall kann es laut Toyota vorkommen, dass das Steuergerät nicht alle Prozesse gleichzeitig verarbeitet und infolgedessen verschiedene Warnlampen im Kombiinstrument zu leuchten beginnen. Viel schlimmer als das Leuchten ist jedoch der Ausfall von Systemen wie der elektrischen Feststellbremse.

Toyota schreibt betroffene Fahrzeughalter an

Allein in Deutschland müssen daher 13.109 betroffene Fahrzeuge in die Werkstatt. Die Aktualisierung der Software soll rund eine Stunde in Anspruch nehmen. Die Rückrufaktion ist unter dem Herstellercode 21SMD-039 zu finden. Toyota schreibt die betroffenen Fahrzeughalter in Kürze an. Die Aktion speichert Toyota im hauseigenen Garantiesystem.

Umfrage Wie oft waren Sie schon von Rückrufen betroffen? 6455 Mal abgestimmt nie einmal oft zu oft mehr lesen

Fazit

Insgesamt 144.500 Fahrzeuge des Typs Toyota Yaris Hybrid sind in Europa von einer Rückrufaktion betroffen. Allein in Deutschland sind es 13.109 Fahrzeuge. Grund für die Aktion ist ein Softwarefehler des Bremsaktuators, der auch für die Feststellbremse zuständig ist.