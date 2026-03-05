BMW teasert neuen i3: Lichtband und 2D-Niere

BMW zeigt ein kurzes Teaser-Video zum neuen i3 (interne Baureihen-Bezeichnung NA0) auf Basis der Neuen Klasse. Im Dunkeln dominiert eine Licht-Inszenierung, die die Front choreografisch in Szene setzt.

Der Clip deutet ein prägendes Detail an: Über die gesamte Front zieht sich ein schwarzes Band, das BMW hinterleuchtet und für Effekte nutzt. In der Mitte zwischen den Scheinwerfern erscheint zudem eine "2D-Niere" – statt einer greifbaren Umrandung arbeitet BMW hier offenbar ausschließlich mit Lichttechnik. Wie BMW die Niere bei ausgeschaltetem Fahrzeug darstellt, ist noch nicht bekannt.

Premiere am 18. März 2026 BMW verbindet den Clip direkt mit einem fixen Vorstellungs-Datum: Die Weltpremiere des neuen i3 setzt der Hersteller auf Mittwoch, den 18. März 2026.

Was der Teaser offenlässt Zum Rest schweigt der Clip konsequent: Proportionen, Innenraum und Technik bleiben im Dunkeln. Damit lenkt BMW den Blick klar auf die neue Designsprache der Neuen Klasse – und auf die Frage, wie stark sich der i3 im Alltag über seine Lichtgrafik identifizieren soll. Selbstverständlich werden die Bayern für den i3 die Plattform-Technik der neuen Klasse nutzen, die auch schon unter dem bereits bekannten iX3 steckt.

Im Gegensatz zum iX3, dessen Modellnamen BMW bisher nicht verwendet hat, gab es schon mal einen i3. Von 2013 bis 2022 haben die Bayern den Kleinwagen i3 (Entwicklungscode I01) als Elektroauto und in einer Plug-in-Hybrid-Version angeboten. Das mit einer teuren Fahrgastzelle aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff ausgerüstete Modell galt bei seiner Vorstellung auf der IAA 2011 als bahnbrechend. Beim i3 wird BMW auf den massiven Einsatz von Kohlefaser verzichten – aber die Elektroplattform ist State oft the Art und ermöglicht hohe Reichweiten. Somit dürfte auch der neue i3, der jetzt aus der Mittelklasse kommt, technisch bahnbrechend sein.