Dacia Bigster vs. Dacia Striker: Welches ist jetzt das neue Dacia-Flaggschiff?

Spätestens seit der Jahrtausendwende und seit der Übernahme durch Renault ist Dacia für pragmatische und günstige Autos bekannt. Seither hat sich die Marke weiterentwickelt und setzt neben dem Preisbrecher Sandero und dem geräumigen Siebensitzer-Kombi Jogger längst auf das SUV-Segment. Neuestes Flaggschiff der Marke ist seit gut einem Jahr der 4,57 Meter lange Bigster – noch!