Jetzt einen gebrauchten VW Arteon kaufen? Leasingrückläufer locken mit Top-Ausstattung

Der VW Arteon wurde 2017 als Nachfolger des Passat CC eingeführt und sollte eine stilvolle Alternative in der oberen Mittelklasse bieten. Mit seinem coupéhaften Design und der hochwertigen Ausstattung richtete er sich an Käufer, die Wert auf Eleganz und Komfort legen. Trotz seiner Qualitäten konnte der Arteon nie die Verkaufszahlen des Passat erreichen und wurde deshalb 2024 eingestellt. Jetzt avanciert er zu einem Geheimtipp auf dem Gebrauchtwagenmarkt.

Technische Highlights des VW Arteon Der Arteon überzeugt mit einer breiten Palette an Motorisierungen, darunter effiziente Benziner, sparsame Diesel und ein Plug-in-Hybrid. Das Doppelkupplungsgetriebe (DSG) ist seit dem Facelift 2021 serienmäßig. Bei Fahrzeugen mit hoher Laufleistung ist hier eine regelmäßige Wartung entscheidend, um die Langlebigkeit des DSG zu gewährleisten.

Der Innenraum des Arteon besticht durch hochwertige Materialien und ein digitales Cockpit, das auch heute noch zeitgemäß wirkt. Die Sitzbezüge wirken in der Regel auch nach vielen Kilometern noch frisch.

Warum Leasingrückläufer? Leasingrückläufer bieten eine ideale Möglichkeit, einen fast neuwertigen Arteon zu günstigen Konditionen zu erwerben. Aktuell ist das Angebot an Arteon-Leasingrückläufern besonders groß, da viele Leasingverträge auslaufen. Das liegt daran, dass der Arteon zum Ende seiner Bauzeit im Leasing zu besonders attraktiven Konditionen angeboten wurde. Viele dieser Verträge mit einer Laufzeit von drei bis vier Jahren enden nun, sodass nun zahlreiche Modelle auf dem Zweitmarkt verfügbar sind. Die Fahrzeuge sind in der Regel gut gepflegt und nicht selten üppig ausgestattet.

Bei höherer Laufleistung um 150.000 Kilometer beginnen die Preise bei etwa 18.000 bis 20.000 Euro, während Leasingrückläufer mit umfangreicher Ausstattung und unter 100.000 Kilometern Laufleistung ab etwa 25.000 Euro erhältlich sind. Diese Kombination aus Verfügbarkeit, Zustand und Preis-Leistungs-Verhältnis macht Leasingrückläufer derzeit besonders attraktiv.

Vergleich mit Alternativen Im Vergleich zu anderen Modellen der Mittelklasse, wie dem Audi A4 oder dem BMW 3er, bietet der Arteon mehr Platz und oft eine üppigere Ausstattung zu einem günstigeren Preis. Verglichen mit dem Passat punktet der Arteon mit seinem exklusiveren Design und einer luxuriöseren Anmutung. Auch neben Premium-Modellen wie Audi A5 Sportback, BMW 5er oder Mercedes CLS braucht sich der Arteon nicht zu verstecken.