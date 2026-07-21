Stärken und Schwächen im Check: VW Passat B8 (2014–2023)

Der VW Passat B8 basiert auf der MQB-Plattform des Volkswagen-Konzerns und wurde zwischen 2014 und 2023 produziert. Er ist sowohl als Limousine als auch als Variant erhältlich, wobei letzterer mit einem Kofferraumvolumen von bis zu 1.780 Litern besonders bei Familien und Außendienstlern beliebt ist. Zu den Motorisierungen zählen Benziner, Diesel sowie Plug-in-Hybrid-Varianten. Besonders hervorzuheben ist der 2.0 TDI mit 150 PS (EA288), der durch seine Zuverlässigkeit und Effizienz punktet. Der Verbrauch liegt laut WLTP bei etwa 4,8 Litern Diesel pro 100 Kilometer.

Das Facelift im Jahr 2019 brachte zahlreiche Verbesserungen mit sich: ein volldigitales Cockpit (MIB3), optimierte Assistenzsysteme wie den "Travel Assist" für teilautonomes Fahren bis 210 km/h sowie eine gesteigerte elektrische Reichweite für den GTE-Hybrid.

Stärken und Schwächen im Überblick Der Passat B8 überzeugt durch seinen hohen Fahrkomfort, insbesondere in Kombination mit dem adaptiven DCC-Fahrwerk, das Unebenheiten hervorragend ausgleicht. Die Geräuschdämmung ist ebenfalls auf einem hohen Niveau, was ihn zu einem idealen Fahrzeug für lange Autobahnfahrten macht.

Zu den Schwächen zählen jedoch typische Probleme mit den DSG-Getrieben (vornehmlich dem DQ200), die bei höheren Laufleistungen zu ruckeln oder Schaltverzögerungen neigen können. Auch das AdBlue-System und der Dieselpartikelfilter (DPF) können bei überwiegendem Kurzstreckenbetrieb Schwierigkeiten bereiten.

Kaufempfehlungen und Preisrahmen Für Gebrauchtwagenkäufer empfiehlt sich besonders das Facelift-Modell ab 2019 mit dem robusten EA288-Dieselmotor und Nasskupplungs-DSG (DQ381). Fahrzeuge mit einer Laufleistung zwischen 80.000 und 140.000 Kilometern sind oft in gutem Zustand erhältlich. Die Preise variieren je nach Ausstattung und Zustand zwischen 15.000 und 30.000 Euro.

Wichtig ist eine gründliche Prüfung vor dem Kauf: Neben einer Probefahrt sollten Käufer auf die Wartungshistorie achten, speziell bei DSG-Getrieben auf regelmäßige Ölwechselintervalle (60.000 km beim DQ250). Auch eine OBD-Diagnose kann helfen, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen.