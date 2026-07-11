1.100 PS und Offroad-Technik: Neuer Geely Galaxy Cruiser 700

Der Geely Galaxy Cruiser 700 basiert auf der SEA-R-Plattform, die speziell für große und leistungsstarke Fahrzeuge entwickelt wurde. Diese Plattform bietet eine solide Grundlage für den Plug-in-Hybrid-Antrieb des SUVs. Der Antriebsstrang kombiniert einen Zweiliter-Turbobenziner mit drei Elektromotoren, was eine Systemleistung von 830 kW (1.129 PS) ermöglicht. Diese Leistung wird über einen intelligenten Allradantrieb mit sperrbaren Differenzialen und Torque Vectoring an alle vier Räder verteilt.

Ein weiteres technisches Highlight ist die aktive Einzelradaufhängung. Dieses System erlaubt es, jedes Rad individuell anzuheben oder abzusenken, um optimalen Bodenkontakt sicherzustellen – sowohl im Gelände als auch auf der Straße. Zusätzlich werden Wank- und Nickbewegungen minimiert, was den Fahrkomfort erheblich steigert.

Die Energieversorgung übernimmt eine geschätzte 70-kWh-Batterie mit einer hochmodernen 900-Volt-Architektur. Diese ermöglicht ultraschnelles Laden und bietet eine rein elektrische Reichweite von bis zu 350 Kilometern nach dem chinesischen CLTC-Zyklus.

Vergleich mit Wettbewerbern Im Segment der leistungsstarken Plug-in-Hybrid-SUVs tritt der Galaxy Cruiser gegen etablierte Modelle wie den Range Rover PHEV oder den BMW X5 xDrive45e an. Während diese Fahrzeuge ebenfalls hohe Leistungswerte bieten, sticht der Geely durch seine außergewöhnliche Kombination aus Leistung und Offroad-Fähigkeiten hervor.

Besonders bemerkenswert ist die Allradlenkung des Galaxy Cruiser, die Manöver wie den sogenannten Crab-Walk oder ein Drehen auf der Stelle ermöglicht – Funktionen, die bislang vor allem bei Elektrofahrzeugen wie dem GMC Hummer EV bekannt sind. Auch das Design mit klaren Anleihen beim Land Rover Defender verleiht dem Fahrzeug eine besondere Marktposition.

Innenraum: Luxus trifft Funktionalität Der Innenraum des Galaxy Cruiser setzt auf eine Mischung aus Luxus und Hightech-Funktionalität. Ein zentraler Touchscreen dominiert das horizontal ausgerichtete Cockpit, ergänzt durch Direktwahltasten und ein digitales Kombiinstrument. Besonders innovativ ist die Walzenförmige Steuereinheit auf der Mittelkonsole: Hier können Antriebseinstellungen sowie Fahrprogramme intuitiv angepasst werden.

Zur weiteren Ausstattung zählen ein Panoramaglasdach sowie Lautsprecher in den Kopfstützen, die ein immersives Klangerlebnis ermöglichen sollen. Hochwertige Materialien wie Leder und Aluminium unterstreichen den Premiumanspruch des SUVs.

Marktstart und Exportpläne Die Produktion des Galaxy Cruiser soll noch im Jahr 2026 anlaufen, zunächst für den chinesischen Markt. Ein Export nach Großbritannien ist bereits bestätigt; ob das Fahrzeug auch in anderen europäischen Ländern erhältlich sein wird, bleibt abzuwarten.

Geely plant offenbar eine aggressive Markteinführung mit Fokus auf technologische Alleinstellungsmerkmale wie die ultraschnelle Ladefähigkeit und die Offroad-Tauglichkeit des Fahrzeugs. Sollte dies gelingen, könnte der Galaxy Cruiser auch außerhalb Chinas zum ernstzunehmenden Konkurrenten für etablierte Marken werden.