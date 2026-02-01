AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Werkstätten
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Sportwagen
Neuvorstellungen & Erlkönige

Pagani Huayra 70 Trionfo: Drei Besondere zum Chef-Jubiläum

Pagani Huayra 70 Trionfo
Drei Besondere zum Chef-Jubiläum

Firmengründer Horacio Pagani wird 70. Zum Jubiläum legt die Sportwagenmanufaktur drei besondere Huayra mit dem Namen Trionfo auf.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 01.02.2026
Als Favorit speichern
Pagani Huayra 70 Trionfo
Foto: Pagani Automobili

Besondere Geburtstagsgeschenke sind Pagani-Gründer Horacio Pagani nicht fremd. Bereits zum 60. Geburtstag beschenkte sich der Sportwagenbauer selbst mit dem Sondermodelle Zonda HP Barchetta. Jetzt wird Horacio Pagani 70 und erneut steht ein besonders exklusiver Sportwagen ins Haus. Besser gesagt gleich drei, denn vom Huayra 70 Trionfo werden drei Exemplare gebaut. Ob Pagani einen der drei Sportwagen selbst behält oder alle an ausgewählte Kunden gehen, ist nicht bekannt. Ebenfalls offen bleibt, ob tatsächlich drei neue Huayra gefertigt oder drei Bestandsexemplare umgebaut werden.

Huayra-Basis, aber sonst alles neu

Der Name Trionfo steht im Italienischen für Triumph und soll den Meilenstein markieren, den der gebürtige Argentinier mit seinem Sportwagenlabel erreicht hat. Basis für den Trionfo ist nicht der aktuelle Supersportwagen Utopia, sondern der eigentlich bereits eingestellte Vorgänger Huayra. Von dem übernimmt der Trionfo aber optisch kaum mehr als die Türen und den Windschutzscheibenrahmen. Alle anderen Karosseriepartien, einschließlich der neuen Scheinwerfer, nehmen eindeutig Anleihen am Sondermodell Huayra Codalunga Longtail.

Das jetzt über die Social-Media-Kanäle von Pagani vorgestellte Trionfo-Modell erstrahlt in grün eingefärbtem Carbon. Für Akzente sorgen orange lackierte Anbauteile. Das Heck kennzeichnen eine neue Schürze, neue Entlüftungskanäle und ein neuer Diffusor.

Power-V12 mit Handschaltung

Den Antrieb übernimmt ein V12-Biturbo-Motor aus dem AMG-Regal, der es im Trionfo auf 834 PS bringt. Ein weiteres Highlight ist das verbaute manuelle Siebengang-Schaltgetriebe mit offener Schaltkulisse. Der Huayra selbst war bis auf wenige Sondermodelle nur mit einer automatisierten Schaltung zu haben.

Blicke in den Innenraum gewähren die veröffentlichten Bilder nicht. Pagani spricht aber von einem edlen Mix aus eloxiertem Aluminium, Leder und Textilien.

Fazit

Mehr zum Thema Kleinserienhersteller