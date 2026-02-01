Pagani Huayra 70 Trionfo: Drei Besondere zum Chef-Jubiläum

Besondere Geburtstagsgeschenke sind Pagani-Gründer Horacio Pagani nicht fremd. Bereits zum 60. Geburtstag beschenkte sich der Sportwagenbauer selbst mit dem Sondermodelle Zonda HP Barchetta. Jetzt wird Horacio Pagani 70 und erneut steht ein besonders exklusiver Sportwagen ins Haus. Besser gesagt gleich drei, denn vom Huayra 70 Trionfo werden drei Exemplare gebaut. Ob Pagani einen der drei Sportwagen selbst behält oder alle an ausgewählte Kunden gehen, ist nicht bekannt. Ebenfalls offen bleibt, ob tatsächlich drei neue Huayra gefertigt oder drei Bestandsexemplare umgebaut werden.

Huayra-Basis, aber sonst alles neu Der Name Trionfo steht im Italienischen für Triumph und soll den Meilenstein markieren, den der gebürtige Argentinier mit seinem Sportwagenlabel erreicht hat. Basis für den Trionfo ist nicht der aktuelle Supersportwagen Utopia, sondern der eigentlich bereits eingestellte Vorgänger Huayra. Von dem übernimmt der Trionfo aber optisch kaum mehr als die Türen und den Windschutzscheibenrahmen. Alle anderen Karosseriepartien, einschließlich der neuen Scheinwerfer, nehmen eindeutig Anleihen am Sondermodell Huayra Codalunga Longtail.

Das jetzt über die Social-Media-Kanäle von Pagani vorgestellte Trionfo-Modell erstrahlt in grün eingefärbtem Carbon. Für Akzente sorgen orange lackierte Anbauteile. Das Heck kennzeichnen eine neue Schürze, neue Entlüftungskanäle und ein neuer Diffusor.

Power-V12 mit Handschaltung Den Antrieb übernimmt ein V12-Biturbo-Motor aus dem AMG-Regal, der es im Trionfo auf 834 PS bringt. Ein weiteres Highlight ist das verbaute manuelle Siebengang-Schaltgetriebe mit offener Schaltkulisse. Der Huayra selbst war bis auf wenige Sondermodelle nur mit einer automatisierten Schaltung zu haben.

Blicke in den Innenraum gewähren die veröffentlichten Bilder nicht. Pagani spricht aber von einem edlen Mix aus eloxiertem Aluminium, Leder und Textilien.