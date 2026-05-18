Capricorn 01 Zagato Tutto Rosso: Dieser Supersportler kennt nur eine Farbe

Die Capricorn Group, der in Düsseldorf ansässige Spezialist für Hochleistungs-Leichtbau, hat das Hypercar Capricorn 01 Zagato bereits als Prototyp vorgestellt. Auf dem Weg zum finalen Serienmodell, das in der zweiten Jahreshälfte 2026 vorgestellt werden soll, entstehen allerdings noch weitere Fahrzeuge. Capricorn nutzt diese Evolutionsschritte, um bereits für Kunden ganz spezielle Varianten maßzuschneidern.

Alles in Rot Ein solches Unikat wurde jetzt auf dem Concorso d’Eleganza Villa d’Este präsentiert. Und das haut zumindest farblich voll rein. Eine Spezifikation die "Tutto Rosso" heißt, sagt eigentlich schon alles. Nach dieser Vorgabe kommt der dritte Prototyp natürlich ganz in Rot. Wobei ganz in Rot sprichwörtlich zu nehmen ist, denn der Supersportwagen ist tatsächlich außen, innen und auch unter dem Karosseriekleid rot gehalten. Capricorn spricht davon, dass etwa 95 Prozent aller sichtbaren Oberflächen in Rot ausgeführt sind. Lediglich ausgewählte technische Komponenten, wie etwa die Schaltkulisse und die Pedalerie, behalten eine kontrastierende Optik bei, sofern funktionale Anforderungen dies gebieten.

Beispiel für extreme Individualisierung "Wenn ein Kunde mit einer solchen Vision an uns herantritt, bietet sich uns die Gelegenheit, unsere eigenen Kompetenzen weiter auszubauen – nicht nur im Hinblick auf das Design, sondern auch in Bezug auf die Industrialisierung und Validierung einer derart extremen Konfiguration im Rahmen unseres Entwicklungsprogramms", erklärt Capricorn-Chef Robertino Wild.

Die Realisierung der "Tutto Rosso"-Spezifikation erforderte eine umfassende Neubewertung nahezu jeder einzelnen Komponente des Capricorn 01 Zagato. Da rund 85 Prozent des Fahrzeugs in Eigenregie gefertigt werden, konnten die Ingenieur- und Produktionsteams von Capricorn maßgeschneiderte Lösungen für das gesamte Fahrzeug entwickeln. Dazu zählte auch die Fertigung eines rot eingefärbten Carbon-Monocoques.

Zusätzliche Herausforderungen ergaben sich in Bereichen, die extremen thermischen Belastungen ausgesetzt sind – wie etwa bei der Abgasanlage –, wo die Gewährleistung von Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit Abweichungen vom rein roten Gesamtkonzept erforderlich machte. Der Innenraum setzt dieselbe Philosophie fort und zeichnet sich durch den großflächigen Einsatz von rotem Connolly-Leder und Alcantara im gesamten Fahrgastraum aus.

Mit seinem roten Look präsentiert die Spezifikation "Capricorn 01 Zagato Tutto Rosso" einen grundlegend anderen visuellen Charakter als die bisherigen Prototypen. Das technische Grundlayout mit 900 PS starkem Mittelmotor, Hinterradantrieb und Schaltgetriebe blieb aber unangetastet.