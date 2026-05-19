Bizzarrini 5300 GT Corsa Revival: Das ist die ultraexklusive Centenario Edition

2022 hatte sich die wiederbelebte Sportwagenmarke Bizzarrini mit dem 5300 GT Revival Corsa als Nachbau des LeMans-Rennwagens von 1965 zurückgemeldet. 2026 bekommt der alte, neue Straßensportwagen einen ganz speziellen Anstrich. Mit der Centenario Edition feiert Bizzarrini den 100. Geburtstag des Firmengründers Giotto Bizzarrini, der am 6. Juni 1926 in Livorno zur Welt kam. Vorgestellt wurde das Sondermodell auf der Villa D'Este.

Schwarz und mit Nummer 100 Die Centenario Edition ist in einem tiefglänzenden Schwarz lackiert – eine bewusste Entscheidung, die jegliche Ablenkung eliminiert und der raubtierhaften Präsenz dieses einstigen Le-Mans-Klassensiegers erlaubt, ganz für sich selbst zu sprechen. Das Ergebnis ist eines der optisch eindrucksvollsten Exemplare, die im Rahmen der limitierten Revival-Serie gefertigt wurden. Ein schönes Kontrastprogramm fahren die weiterhin goldfarben gehaltenen Felgen mit Zentralverschluss. Als klaren Hinweis auf den 100. Geburtstag zeigen die Startnummernfelder auf den Türen, der Motorhaube und dem Heck die Zahl 100.

Die Technik unter der schwarzen, einteiligen Karosserie aus Verbundwerkstoff bleibt unverändert. Im Stahlrahmen sitzt ein zeitgenössischer 5,3-Liter-V8-Motor mit Vergasertechnik und über 400 PS, der mit nur 1.250 Kilogramm Fahrzeuggewicht konfrontiert ist. Bremspower liefern Scheibenbremsen rundum. Jedes Fahrzeug der Revival-Serie wird unter Verwendung der für das FIA-Anhang-K-Reglement vorgeschriebenen Komponenten gefertigt, ist voll renntauglich und entsteht vollständig in Handarbeit.

Vom Basismodell waren nur 24 Exemplare geplant. In welcher Auflage die Centenario Edition kommen soll, ist nicht bekannt. Auch Preise nennt Bizzarrini nicht.