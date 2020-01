Alpina B3 Limousine (2020) Highspeed-3er kostet ab 81.250 Euro

Die Buchloer haben ihre Edelversion des BMW 3er bereits präsentiert. Und zwar in zwei Karosserieformen: Zur IAA 2019 kam der neue Alpina B3 in Form des Tourings, auf der Tokyo Motor Show erschien er als Limousine.

Look und Technik sind typisch Alpina

Als diese trägt er ebenfalls den typischen Alpina-Look mit modifizierten Schürzen vorne und hinten, neue Seitenschweller sowie Spoilerlippe auf dem Heckdeckel. Innen gibt es digitale Instrumente mit Grafiken im Alpina-Stil, die markeneigenen Logos und eine Plakette mit der jeweiligen Seriennummer. Zudem präsentiert der Alpina B3 andere Ziernähte und Holzarten im 3er-Interieur als der große Bruder aus München.

BMW Alpina Innen gibt es Instrumente mit Grafiken im Alpina-Stil, Alpina-Logos und eine Plakette.

Dass der B3 sowohl mit Kombi- als auch mit Stufenheck kommt, ist ebenso wenig überraschend wie ihre identische Antriebstechnik. Auch die Limousine ist mit einem Reihensechszylinder-Biturbo-Benziner bestückt, der auf dem aus dem X3 M bekannten S58-Motor mit drei Litern Hubraum basiert. Alpina überarbeitet gemeinhin die Kolben, den Ansaugbereich und den Abgaskrümmer sowie die Turbolader und den Ladeluftkühler.

303 km/h Topspeed für die B3-Limousine

Im Alpina-Trimm leistet das Triebwerk 462 PS und liefert sein maximales Drehmoment von 700 Newtonmetern bereits ab 3.000 Umdrehungen. Bei den Fahrleistungen setzt sich die Limousine aerodynamik- und gewichtsbedingt leicht ab: Sie beschleunigt von Null auf Hundert in 3,8 Sekunden (Touring: 3,9) und fährt maximal 303 km/h schnell (Touring: 300).

In puncto Getriebe (eine überarbeitete ZF-Achtgang-Automatik) und bei der Anzahl der angetriebenen Räder (alle vier per neu abgestimmtem und heckbetontem x-Drive-Allradantrieb) gleichen sich die Modellvarianten. Der Stufenheck-B3 kommt selbstverständlich ebenso wie der Kombi in den Genuss des elektronisch geregelten Hinterachs-Sperrdifferenzials und der klappengesteuerten Edelstahl-Abgasanlage mit vier Endrohren.

Alpina B3 Limousine im Teaser-Video

46 Sek.

Marktstart im Spätsommer 2020

Das 3er-Fahrwerk kalibriert Alpina mit anderen Federn, stärkeren Stabilisatoren und der Wankabstützung neu. Veränderte Kennlinien erhalten zudem die adaptiven Dämpfer und die variable Sportlenkung. Die serienmäßig 19 Zoll großen Räder weichen gegen Aufpreis 20-Zöllern. Auch die aufpreisfrei installierte Bremsanlage mit 395er Scheiben und Vier-Kolben-Festsätteln vorne sowie 345er Discs und Schwimmsätteln hinten kann gegen ein leistungsstärkeres Pendant getauscht werden.

PDF

Preisliste Alpina B3 2,93 MByte

Wie der Touring ist auch die Alpina B3 Limousine ab dem ersten Quartal 2020 zu Preisen ab 81.250 Euro bestellbar und wird vom Spätsommer an ausgeliefert. Neben dem B3-Benziner können Kunden auch in Zukunft zusätzlich die Diesel-Version D3 ordern, zu der aber noch keine Einzelheiten bekannt sind.

Umfrage Sind Alpina-Modelle für Sie eine Alternative zu den BMW M-Modellen? 3288 Mal abgestimmt Ja, Alpina baut die besseren Sportversionen. Nein, nur ein BMW M ist ein BMW M. Die Modelle sind nicht vergleichbar. Ist mir egal. mehr lesen

Fazit

Alpina veredelt den 3er BMW auch diesmal wieder im ureigenen Stil: edel statt brachial, aber mit Nachdruck, Power und Geschwindigkeit. Der B3 ist und bleibt als Stufenheck-Limousine die distinguierte Alternative zum M3, die sich die Nobelmarke aus Buchloe mit entsprechend hohen Summen entlohnen lassen wird.