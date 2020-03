Alpine A110-Sondermodelle „Légende GT” und “Color Edition 2020”

Die auf 400 Fahrzeuge limitierte Sonderserie Légende GT basiert auf der A110 Légende und bietet über deren serienmäßige Ausstattung hinaus unter anderem 6-Wege-Sitze von Sabelt mit Polsterung in bernsteinfarbenem Leder, korrespondierende Türinnenverkleidungen sowie braune Ziernähte im Interieur. Hinzu kommen Karboneinsätze in Kupferoptik und ein Sportlenkrad mit Mittelmarkierung. Passend zum Interieur umfasst der Lieferumfang darüber hinaus ein maßgeschneidertes Gepäckset in braunem Leder.

Alpine

Äußere Kennzeichen der A110 Légende GT sind Alpine-Embleme und diamantpolierte 18-Zoll-Räder in Goldoptik. Für die Karosserie stehen die Lackfarben „Deep Black”, “Abyss Blue” sowie erstmals „Mercury Silver” zur Wahl. Motorisch bleibt das Sondermodell unverändert.

Alpine mit mehr Farbe

Deutlich bunter treibt es die A110 Color Edition 2020, die Vorreiter einer Sondermodellreihe mit exklusiven Lackierungen ist, und im Jahresturnus aufgefrischt wird. Die A110 Color Edition 2020 erscheint in “Sunflower Yellow” und wird bis Ende des Jahres im Handel sein. Danach nimmt Alpine die Karosseriefarbe wieder aus dem Programm. Dazu komponieren die Franzosen Schwarz gehaltenen Alpine Schriftzüge, Markenlogos, 18-Zoll-Leichtmetallrädern und Scheinwerfereinsätzen sowie Bremssätteln in Anthrazit. Auch im Innenraum finden sich gelbe Elemente, etwa bei der Mittelmarkierung des Lenkrads und den Alpine-Emblemen an den Sabelt-Schalensitzen.

Basis der Color Edition 2020 bildet die A110S mit 292 PS, 260 km/h Topspeed und einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 4,4 Sekunden. Preise für die Sondermodelle wurden noch nicht genannt.