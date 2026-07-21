Aston Martin im Gaming: Ein Luxus-SUV für Call of Duty

Der Dreadnought ist weit mehr als nur ein digitales Konzeptauto – er ist ein strategisches Statement von Aston Martin. Mit der exklusiven Integration in Call of Duty: Modern Warfare 4 zielt die britische Luxusmarke darauf ab, eine neue Zielgruppe zu erreichen: junge Gamer, die bisher wenig Berührungspunkte mit der Marke hatten. Laut Marek Reichman, Chief Creative Officer von Aston Martin, bot das Projekt die Möglichkeit, ohne physikalische Einschränkungen zu arbeiten und die Grenzen des Designs neu auszuloten.

Die Zusammenarbeit mit Infinity Ward und Activision ermöglichte es Aston Martin, ihre Expertise im Bereich Luxusfahrzeuge auf eine völlig neue Plattform zu übertragen. Dabei wurde nicht nur Wert auf visuelle Details gelegt – auch das Fahrverhalten des virtuellen SUVs wurde an die Physik-Engine des Spiels angepasst. So entsteht ein authentisches Spielerlebnis, das sowohl Fans der Marke als auch Gaming-Enthusiasten begeistert.

Design trifft auf Funktionalität Das Design des Dreadnoughts ist eine Hommage an Aston Martins Tradition und gleichzeitig eine radikale Neuinterpretation. Die Karosserie besteht aus Sichtcarbon mit einem markanten Fischgrätmuster und ist in Chiltern Green lackiert – einer ikonischen Farbe der Marke. Details wie eloxierte Türscharniere aus Satingold unterstreichen den luxuriösen Anspruch.

Doch der Dreadnought ist nicht nur schön anzusehen: Seine aerodynamischen Elemente sind inspiriert von Supersportwagen, während die militärische Panzerung für den taktischen Einsatz im Spiel optimiert wurde. Diese Kombination aus Eleganz und Funktionalität macht ihn zu einem einzigartigen Fahrzeug in der Welt von Call of Duty.

Der Klang eines V12-Motors Ein besonderes Highlight des Dreadnoughts ist sein virtueller V12-Motor. Obwohl seine Leistungsdaten rein digital sind, wurde großer Wert auf einen authentischen Klang gelegt. Dieser soll nicht nur das Spielerlebnis intensivieren, sondern auch die DNA von Aston Martin widerspiegeln. Der Sound des Motors wurde so gestaltet, dass er sowohl Fans der Marke als auch Gaming-Enthusiasten anspricht.

Zusätzlich bietet das Fahrzeug im Spiel zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten: Von Reservetanks bis hin zu speziellen Waffenlagern können Spieler ihren Dreadnought individuell ausstatten und so optimal an ihre Missionen anpassen.

Ein Name mit Geschichte Der Name "Dreadnought" wurde bewusst gewählt und verweist auf das britische Kriegsschiff HMS Dreadnought aus dem frühen 20. Jahrhundert. Dieses revolutionierte damals die Marine durch seine fortschrittliche Technik und definierte eine neue Klasse von Kriegsschiffen. Ähnlich wie sein Namensvetter soll auch der digitale SUV Maßstäbe setzen – allerdings in der virtuellen Welt.

Im Spiel wird der Dreadnought an bestimmten Orten in den Modi DMZ und Warzone verfügbar sein. Spieler können ihn ab dem 23. Oktober 2026 steuern, wenn Call of Duty: Modern Warfare 4 offiziell erscheint.