Britischer Sportwagen in italienischem Look: Aston Martin V8 Vantage Zagato

Wer bei Aston Martin zuerst an elegante Kurven und den Charme eines James-Bond-Dienstwagens denkt, der wird bei diesem Exemplar womöglich zweimal auf das geflügelte Emblem sehen. Dieser keilförmige Sportwagen von 1990 hat eine Lufthutze auf der Motorhaube und einen verkürzten Radstand – ist deswegen aber nicht weniger Aston Martin als etwa ein DB5. Wen dieses Design eher an italienische Extravaganz, statt einen britischen Gentleman erinnert, der liegt gar nicht so falsch.

Das hier ist eines der radikalsten und seltensten Fahrzeuge des britischen Herstellers – der Aston Martin V8 Vantage Zagato. Einer dieser 52 seltenen Sportwagen in Coupé-Silhouette steht nun zum Verkauf.

Ein Zagato wie frisch aus dem Werk Der britische Spezialist Nicholas Mee & Company bietet ein Exemplar mit nur 600 Meilen, umgerechnet 965 Kilometer, an. Das Auto verbrachte mehr als drei Jahrzehnte professionell gelagert in einer klimatisierten Sammlung. Die Außenfarbe ist das originale "Gladiator Red", der Innenraum ist mit makellosem, pergamentfarbenem Connolly-Leder mit roten Kedern ausgestattet.

Um den Zagato aus seinem langen Schlaf zu wecken, ist weit mehr als nur eine neue Batterie nötig. Nicholas Mee & Company hat die Technik nach eigenen Angaben vorab überprüft und überarbeitet. So steht der Zagato heute auf einem komplett überholten Fahrwerk mit neuen Bremsen und einer neuen Lenkung. Die Techniker reinigten außerdem das gesamte Kraftstoffsystem, inklusive Vergaser. Der Motor selbst bekam ebenfalls eine umfassende Prüfung.

Nicholas Mee & Company nahm einige Modernisierungen vor, um die Nutzbarkeit und die Haltbarkeit zu verbessern, wie es im Inserat heißt. Dazu gehören ein Sportauspuff, ein angepasstes Sportfahrwerk sowie neue Michelin Pilot Sport-Reifen auf 16-Zoll-Ronal-Felgen. Auch die Klimaanlage ist jetzt auf dem neuesten Stand. Für Sammler entscheidend: Alle ausgetauschten Originalteile, einschließlich der seltenen Speedline-Aero-Räder werden mit dem Fahrzeug übergeben. Einen großen Teil der genannten Laufleistung legte das Auto übrigens im Rahmen eines anschließenden Testprogramms von über 400 Kilometern zurück. Einen Preis nennt das Inserat nicht.

Aston Martins Supersportwagen der 80er Um in den 80er-Jahren mit Ferrari und Porsche mithalten zu können, belebt Aston Martin die legendäre Partnerschaft mit dem italienischen Designstudio Zagato wieder, die schon beim DB4 GT Zagato für Furore gesorgt hat. Das Ergebnis ist eine leichte, im Windkanal optimierte Aluminiumkarosserie mit der bewährten Technik des V8 Vantage. Mit nur 52 gebauten Coupés ist das Auto von Anfang an extrem exklusiv und bereits vor seiner Premiere auf dem Genfer Autosalon 1986 ausverkauft.

Unter der langen Haube arbeitet der 5,3-Liter-V8-Motor in der "X-Pack"-Spezifikation. Er leistet 432 PS und liefert ein Drehmoment von 556 Nm an die Hinterräder. Durch das verkürzte Chassis und die Leichtbaukarosserie spart der Zagato rund 250 Kilogramm im Vergleich zum serienmäßigen V8 Vantage. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei knapp 300 km/h, der Sprint von 0 auf 100 km/h gelingt in unter fünf Sekunden.