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Formel 1: Red-Bull-Coup - Wird er der neue Verstappen-Ingenieur?

Nachfolger für Gianpiero Lambiase
Wird er der neue Verstappen-Ingenieur?

Red Bull nutzt die Sommerpause zu einem Personal-Coup. Für die bald frei werdende Position des Renningenieurs von Max Verstappen soll das Team bereits einen passenden Kandidaten gefunden haben.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 07.08.2026
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Tom McCullough - Aston Martin - GP Brasilien 2023
Foto: xpb

Nachdem Red Bull Racing in jüngster Zeit viele Abgänge in wichtigen Positionen verkraften musste, kann der Rennstall nun einige Stellen wieder nachbesetzen. Kürzlich verpflichtete das österreichische Team Gwen Lagrue als neuen Chef des Nachwuchsprogramms für 2027.

Mit Lagrue hat sich der Energy-Drink-Rennstall einen besonders großen Fisch als Nachfolger von Helmut Marko geangelt. In seinen elf Jahren als Talentscout bei Mercedes hat er viele spätere F1-Fahrer entdeckt – darunter die Teamkollegen Kimi Antonelli und George Russell.

Nach Informationen der Bild soll jetzt auch der Nachfolger für Verstappens Renningenieur Gianpiero Lambiase feststehen, der den Rennstall nach der Saison 2027 verlassen und zu McLaren wechseln wird. Angeblich soll Tom McCullough die offene Stelle neu besetzen.

Zuvor hatte der Brite viele Jahre Erfahrung als Renningenieur bei Williams und später bei Force India beziehungsweise Racing Point gesammelt. Von 2018 bis 2024 übernahm er beim Aston Martin F1-Team die Rolle des Performance-Direktors.

Seit vergangenem Jahr führt McCullough diese Position nicht mehr beim Formel-1-Team an der Rennstrecke aus, sondern übernahm die Verantwortung für andere Motorsport-Projekte in der Basis in Silverstone. Laut Bild soll er seinen Posten gegen Ende des Jahres verlassen.

Lance Stroll & Tom McCullough - Aston Martin - GP Japan 2023
Aston Martin

Vor seiner Zeit bei Aston Martin war Tom McCullough bei Williams der Renningenieur von Nico Hülkenberg, Rubens Barichello und Bruno Senna.

Verstappens wichtigste Vertrauensperson

Verstappen bekommt damit einen neuen Mann im Ohr. Die besondere Dynamik zwischen Verstappen und Lambiase am Funk sorgte nicht nur bei den Fans für gute Unterhaltung. Auch bei Verstappens bisherigen Erfolgen kann der guten Beziehung zwischen den beiden eine große Rolle zugeschrieben werden.

Ein Renningenieur ist für den Formel-1-Fahrer während des Rennens die wichtigste Person im Team. Sämtliche Kommunikation, etwa über den Zustand der Reifen oder die Umsetzung der geplanten Strategie, erfolgt über den direkten Ansprechpartner am Kommandostand. Eine funktionierende Kommunikation ist daher essenziell.

Für den niederländischen Rennfahrer war Lambiase allerdings viel mehr als nur sein Renningenieur am Funk. Innerhalb des Teams war er eine der wichtigsten Vertrauens- und Bezugspersonen des vierfachen Weltmeisters.

Es wird sich zeigen, ob McCullough diese Funktion im Team gleichermaßen gut ausfüllen kann und ob die Dynamik zwischen ihm und Verstappen funktionieren wird.

Fazit

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