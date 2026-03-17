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Audi A6L: Mehr Platz als der A8 – zum halben Preis

Audi A6L
Mehr Platz als der A8 – zum halben Preis

Der Audi A6L ist eine verlängerte Version des A6, speziell für China. Er bietet mehr Platz, luxuriöse Ausstattung und ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 17.03.2026
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Audi A6L Langversion China
Foto: Audi

Audi verlängert den A6L um 14,3 Zentimeter und erreicht damit eine Gesamtlänge von 5,14 Metern. Der Radstand wächst auf 3.066 Millimeter, was den Fond deutlich geräumiger macht. Diese Maße positionieren den A6L zwischen der Standard- und der Langversion des Audi A8. Kunden erhalten Oberklasse-Komfort zu einem günstigeren Preis.

Design und Ausstattung

Längere hintere Türen und ein überarbeitetes Frontdesign unterscheiden den A6L optisch von der Standardversion. Audi integriert einen neuen Kühlergrill mit schmalem LED-Streifen. Im Innenraum schaffen ein Panoramaglasdach, LED-Ambientebeleuchtung und eine Bang & Olufsen-Soundanlage ein luxuriöses Ambiente.

Motoren und Technik

Audi bietet den A6L mit einem 2,0-Liter-Vierzylinder-Mildhybrid-Turbomotor in zwei Leistungsstufen (204 und 286 PS) an. Die Topmotorisierung, ein 3,0-Liter-V6-Mildhybrid-Turbobenziner mit 367 PS, kommt serienmäßig mit Allradantrieb. Optional stehen Allradlenkung und Luftfederung bereit, um den Fahrkomfort weiter zu steigern.

Preis-Leistungs-Verhältnis

Mit einem Einstiegspreis von umgerechnet rund 40.500 Euro bleibt der A6L deutlich günstiger als der Audi A8, dessen Preise in China bei etwa 99.000 Euro beginnen. Trotz des günstigeren Preises bietet der A6L viele Komfort- und Luxusmerkmale des A8 und wird so zu einer attraktiven Alternative.

Strategische Bedeutung für Audi

FAW-Audi produziert den A6L in China und passt ihn gezielt an die Bedürfnisse des chinesischen Marktes an. Langversionen wie der A6L erfreuen sich dort großer Beliebtheit, da sie viel Platz und Komfort zu einem erschwinglichen Preis bieten. Audi nutzt den A6L, um Status und Praktikabilität zu vereinen und die Marktführerschaft in China weiter auszubauen.

Im Video sehen Sie die Vorstellung des Audi A6.

Fazit

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