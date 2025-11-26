Audi frischt fünf Modellreihen auf: Modellpflege für A5, Q5, A6, A6 E-Tron und Q6 E-Tron

Mit dem Modelljahreswechsel erhalten die Audi-Baureihen A5 , A6 , Q5 , A6 e-tron und Q6 e-tron ein Technikupdate. Neben überarbeiteten Assistenzsystemen und optimierter Bedienlogik stehen einheitliche Hardware-Standards im Mittelpunkt. Außerdem gibt es neue Features für sportliche Fahrweise. Damit sollen die Verbrenner-Modelle und die Elektro-Baureihen auf einem einheitlichen Funktionsniveau gehalten werden.

Matrix-LED für den A6 Eine zentrale Neuerung betrifft den Audi A6: Er ist nun erstmals mit digitalen Matrix LED-Scheinwerfern erhältlich. Statt großer Lichtflächen arbeiten hier Hunderte winzige Mikro-LEDs in kleinen Segmenten, die sich einzeln ansteuern lassen. Dadurch entsteht ein Lichtbild, das nicht nur heller ist, sondern auch präzise gesteuert werden kann. Bei Dunkelheit und schlechtem Wetter wird der Fahrbahnbereich kontrastreicher dargestellt, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu blenden. Der entscheidende Fortschritt liegt jedoch in der Fähigkeit zur Projektion. Auf Wunsch werden Orientierungslinien auf die Fahrbahn geworfen, die dem Fahrer beim Halten der Spur helfen. Registrieren die Assistenzsysteme potenzielle Glätte, erscheint ein Eissymbol als Warnhinweis. Das Markierungslicht hebt Personen am Straßenrand durch einen sichtbaren Lichtkegel deutlich hervor. Die Signaturen für Tagfahr- und Schlusslicht lassen sich außerdem über das MMI anpassen.

Für die Modelle S5 und S6 e-tron wurde der Modus Dynamic Plus entwickelt. Er setzt auf ein spontanes Ansprechen des Antriebs, eine heckbetonte Fahrdynamik und die präzise Verteilung der Kräfte per Quattro-Sportdifferenzial oder elektrischer Allradansteuerung. Der Modus ist auf eine heckbetonte Auslegung der Fahrdynamik abgestimmt und soll ein spürbar sportlicheres Handling bieten. Audi verspricht, damit kontrollierte Drifts sowie gezieltes Übersteuern bei gleichzeitig einfacher Fahrzeugkontrolle zu ermöglichen. Der neue drive select assistant übernimmt darüber hinaus die Einstellung der Fahrzeugcharakteristik je nach Fahrstil und Situation.

Elektrische Bremse bis zum Stillstand Die Änderungen der vollelektrischen Baureihen A6 E-Tron und Q6 E-Tron konzentrieren sich auf Effizienz und Komfort. Die Rekuperation verzögert nun bis zum Stillstand, ohne auf die mechanische Bremse umzuschalten. Dadurch soll sich das Abbremsen gleichmäßiger anfühlen, außerdem soll diese erweiterte Rekuperation auf die Reichweite einzahlen.

Neu sind individuell abgestimmte sogenannte "Stimmungsszenarien". Diese integrieren Innenbeleuchtung, Klanggestaltung, Massagefunktion und Klimatisierung, um während der Fahrt eine bestimmte Atmosphäre im Fahrzeug zu schaffen. Zum Modelljahreswechsel werden die Szenarien "Anregend", "Entspannend" und "Ausgleichend" eingeführt, die nach Aktivierung je nach Einstellung zwischen fünf und 30 Minuten dauern. Ergänzend reagieren die Erlebniswelten akustisch auf die Fahrbewegungen und passen ihre Klangkulisse entsprechend an. Für die vollelektrischen Modelle kommt außerdem der Powernap-Modus hinzu, der besonders beruhigend wirken soll und ein kurzes Nickerchen in Ladepausen erleichtern soll. Und wer besonders gerne Videogames in seinem Audi zockt: Neu ist die Koppelung externer Controller über Bluetooth.

Audi Spiel-Controller lassen sich jetzt per Bluetooth verbinden.

Über alle Baureihen hinweg werden Assistenzfunktionen erweitert. Der adaptive Fahrassistent unterstützt Spurwechsel nach Fahrerinitiative, Verkehrszeichendaten fließen stärker in die Geschwindigkeitsregelung ein, und der Parkassistent Pro erlaubt trainierte Parkvorgänge sowie Garagenfahren via Smartphone. Eine neu integrierte Dashcam zeichnet in 4K und HDR auf und speichert bei Bedarf automatisch die wichtigsten Momente rund um ein Ereignis.

Abschied von Touch-Bedienung Auch im Innenraum wird modernisiert. Die neue Benutzeroberfläche mit vereinfachter Struktur soll Ablenkung reduzieren. Teile der bisherigen berührungsempfindlichen Flächen am Lenkrad wurden durch physische Tasten ersetzt. Der A6 mit Verbrenner erhält zusätzlich einen neuen Kontursitz, der den Schwerpunkt auf längeren Streckenkomfort legt.

Der KI-basierte Audi assistant übernimmt künftig auch fahrzeugbezogene Wissensabfragen, erkennt wiederkehrende Nutzungsmuster und kann Entertainment- und Navigationsbedienung mit unpräzisen Sprachbefehlen bewältigen. Gaming-Funktionen wurden ausgebaut, inklusive Controller-Unterstützung und separater Unterhaltung am Beifahrerdisplay.

Preise und Bestellstart Die modernisierten Modelle sind ab Kalenderwoche 48 beziehungsweise 49 bestellbar. Preise der aufgefrischten Modellreihen hat Audi noch nicht genannt, auch der Tarif für das digitale Matrixlicht im A6 ist noch offen.