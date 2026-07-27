Audi Q3 Modelljahr 2027: Kann mehr, kostet aber auch mehr

Klare Ansage bei Audi. Bereits seit 1971 führt der Autobauer den Slogan "Vorsprung durch Technik". Mit mehr Technik und auch mehr Ausstattung schicken die Ingolstädter jetzt den kleinen SUV Q3 ins Modelljahr 2027, auf dass der sich bei den Kunden so weiter einen Vorsprung erarbeitet.

Mehr Grundausstattung und neue Struktur Zum Modelljahr 2027 umfasst die Serienausstattung des Audi Q3 die bislang aufpreispflichtigen Extras Komfortschlüssel, Sitzheizung, 2-Zonen-Klimaautomatik und Rückfahrkamera. Gleichzeitig überarbeitet Audi die Paketstruktur: Die gliedert sich nun in Tech, Tech plus und Tech pro – jeweils mit mehr frei wählbaren Einzeloptionen. Dazu zählen unter anderem Fahrwerksoptionen, Akustikverglasung, ein Sonos-Soundsystem, Lendenwirbelstütze sowie der Halteassistent als Erweiterung der elektromechanischen Parkbremse. Erstmals verfügbar für den Q3 ist das 10,9 Zoll große Beifahrerdisplay.

Die induktive Ladestation in der Mittelkonsole powert jetzt mit 25 satt bisher 15 Watt, die drei USB-C-Anschlüsse im Fond liefern sogar bis zu 100 Watt. Und am Lenkrad kombiniert Audi inzwischen Touch-Flächen mit haptischen Walzen. Für mehr Konnektivität sorgt das aktualisierte Infotainmentsystem auf Android-Basis mit bereits integrierten Apps.

Aufgewertet wird der adaptive Fahrassistent, der jetzt auch Onlinedaten nutzen, um Geschwindigkeit und Abstände anzupassen. Der Parkassistent pro sowie das trainierte Parken lassen sich über die myAudi-App fernsteuern. Der neue Valetmode sperrt Bildschirm und Tasten bei der Fahrzeugübergabe an Dritte.

Hybrid darf mehr ziehen Wer den Q3 als Zugwagen nutzen möchte, darf sich über eine höhere Anhängelast freuen. Die gilt allerdings nur für den Q3 e-hybrid, steigt dort aber um satte 600 auf nun maximal 2.000 Kilogramm.

Marktstart und Preise Gefertigt wird der Q3 für das Modelljahr 2027 ab September 2026. Bestellt werden kann er allerdings jetzt schon. In der SUV-Variante kostet der Audi Q3 ab 46.100 Euro. Den Audi Q3 Sportback bietet Audi ab einem Preis von 47.950 Euro an. In beiden Fällen steigt der Grundpreis zum Modelljahr 2027 um 1.500 Euro.