Audi Q5 und A6: Stärkerer V6-Diesel dank E-Power

Audi zündet die nächste Evolutionsstufe seines V6 TDI-Motors. In den Modellen Q5 und A6 ist der Sechszylindermotor mit drei Liter Hubraum jetzt teilelektrifiziert zu haben. Die MHEV plus-Technologie soll die Leistung des Selbstzünders steigern und die Emissionen verringern. Zudem erteilt Audi mit der Überarbeitung die Freigabe zur Nutzung von HVBO-Diesel.

18 kW zusätzlich Zum Elektrifizierungspaket gehören ein elektrisch angetriebener Verdichter, ein Triebstranggenerator, ein Riemenstartergenerator und eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie. Der Riemenstartergenerator ersetzt den Anlasser und dient als Energielieferant für die Batterie. Der Triebstranggenerator ermöglicht elektrische Fahranteile: Im langsamen Stadtverkehr, beim Einparken und Rangieren oder im schwimmenden Verkehr auf Landstraßen geht es rein elektrisch voran. Ebenso unterstützt der Triebstranggenerator beim Anfahren und Überholen mit zusätzlichem Antriebsmoment von bis zu 230 Newtonmetern und bis zu 18 kW (24 PS) Leistung. Beim Verzögern speist er mit maximal 25 kW Energie in die Batterie zurück.

Der elektrisch angetriebene Verdichter, der über das 48-Volt-Bordnetz gespeist wird, schaufelt das Turboloch zu und sorgt so früher für ein kraftvolles Drehmoment, was der Beschleunigung dient und den Verbrauch drückt. Anders als bisher arbeitet der elektrische Verdichter nicht mehr nur in einem kleinen Bereich, sondern über das ganze Drehzahlband hinweg. Der maximale Ladedruck liegt bei 3,6 bar.

Knapp 300 PS ab 68.500 Euro Unter dem Strich liefert der neue V6 TDI 299 PS bei 3.620/min und ein maximales Drehmoment von 580 Nm bereits ab 1.500 Touren. Bestellbar ist der neue Selbstzünder, der an den Quattro-Allradantrieb und das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe gekoppelt ist, ab sofort im Audi Q5 und im Audi A6 .

Im Q5 sorgt der V6 TDI für eine Spurtzeit von 5,0 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h. Der Grundpreis liegt bei 69.800 Euro. Die A6 Limousine beschleunigt der Diesel in 5,2 Sekunden auf 100 km/h. Auch hier liegt die Höchstgeschwindigkeit bei 250 km/h. Zu haben ist der neue TDI im A6 ab 68.500 Euro.