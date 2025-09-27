Super-SUV Audi Q9 und SQ9: Ab 2026 gegen GLS und X7

Auf den ersten Bildern erscheint der SUV mit einem imposanten, großen Grill und schmalen Scheinwerfern-Einheiten. Direkt unterhalb der Motorhaube platziert, fallen die Tagfahrleuchten in Schlitzform auf, darunter flankieren die noch getarnten Scheinwerfer den Grill. Zusätzlich gibt die Schürze unterhalb des Grills dem Modell eine gewisse Breite.

Audi Q9 gegen X7 und GLS Die Motorhaube zeigt sich konturiert, die Kotflügel sind ausgestellt. In der Seitenansicht sind die lange Motorhaube sowie die zurückversetzte Fahrgastzelle gut erkennbar. Die Überhänge fallen für ein Fahrzeug dieser Größe recht klein aus. Das Dach neigt sich sanft gen Heck und mündet in einem kleinen Dachkantenspoiler. Nach hinten hin verjüngt sich die Karosserie, zeigt am Heck ein schmales Fenster mitsamt Scheibenwischer, eine recht schmale Heckklappe sowie offenbar schmale Leuchten, die weit in die Klappe reichen.

Unter der Tarnung erkennt man auch ein durchgehendes Leuchtenband. Beim Audi SQ9 lugen doppelflutige Auspuffendrohre aus der Schürze..

Der offiziell bestätigte Q9 zielt Audi auf die Konkurrenz à la Mercedes GLS und BMW X7 mit 5,13 bzw. 5,15 Meter Länge. Der SQ9 hat die SUV von AMG und der M GmbH im Visier. Wobei der große SUV mit drei Sitzreihen lediglich für den chinesischen und amerikanischen Markt und unter Umständen auch für die arabischen Regionen Relevanz haben wird. Alternativ ist auch eine komfortablere Sechs-Sitz-Version vorgesehen – angelehnt an die Konfiguration im Bentley Bentayga.

Audi Q9 auf PPC Technisch basiert der Q9 auf einer verlängerten Ausführung der neuen Premium Platform Combustion (PPC) aus dem Volkswagen-Konzern. Die Plattform ermöglicht den Einsatz längs eingebauter Motoren – bis hin zum V8-Aggregat. Besonders im Fokus steht dabei das sportliche Topmodell SQ9, bei dem der V8-Motor mit einem Plug-in-Hybridsystem kombiniert werden soll, um strengere Emissionsvorgaben auf globalen Märkten zu erfüllen. Hier dürfte der Vierliter-Twin-Turbo-V8-Motor mit Elektromotor im Getriebe für 782 PS und 1.000 Nm zum Einsatz kommen.