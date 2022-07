Audi RS7 exclusive edition 2022 Limitierter 600 PS-Sportler für die USA

Audi bringt mit dem RS7 exclusive edition 2022 eine auf 23 Exemplare limitierte Auflage auf den US-Markt. An den Leistungsdaten des Sportlers haben die Ingolstädter jedoch nicht geschraubt. Auch auf den amerikanischen Straßen sorgt der bekannte Audi 4,0-Liter-TFSI-Bi-Turbo-V8-Motor mit 600 PS und 800 Nm Drehmoment für eine Tempo 100-Sprintleistung von 3,6 Sekunden und eine limitierte Höchstgeschwindigkeit von 306 Kilometern pro Stunde.

Das 165.400 US-Dollar (163.659 Euro) teure und im Spätsommer erhältliche Sondermodell zeichnet sich vielmehr durch Designelemente im Exterieur und Interieur aus. Die serienmäßige Sportauspuffanlage verfügt über schwarz lackierte Auspuffendrohre, die Keramikbremsen mit 439 mm Durchmesser vorne und 371 mm Durchmesser hinten kommen mit blau lackierten Bremssätteln daher. Das Exterieur ist in der exklusiven Perleffekt-Lackierung Mamba Black lackiert, die sich als kräftiger schwarzer Lack mit blauen Untertönen präsentiert. Ein Carbon-Optik-Paket für das Exterieur umfasst schwarze Audi Ringe und Plaketten, Carbon-Außenspiegel, Frontspoiler und Heckdiffusorelemente. Die 22-Zoll-Räder im 5-V-Speichen-Design mit anthrazitfarbenem Glanz sind mit 285/30 ZR22-Sommerreifen ausgerüstet. Das Audi-Laserlicht ist ebenfalls serienmäßig verbaut.

Exklusives Interieur

Das Interieur der 23 Exemplare der exclusive edition umfasst Akzente der Marke RS und maßgeschneiderte Audi exclusive Details. Schwarzes Leder und Dinamica-Behandlungen werden durch blaue Sepang-Nähte ergänzt, die sich durch den gesamten Innenraum ziehen. Das erweiterte Lederpaket Audi exclusive dehnt das Premium-Material auf die Armlehnen der Türen, die Verkleidung der Mittelkonsole, die oberen Türverkleidungen und die obere Armaturentafel aus – alles in schwarzem Leder mit blauen Sepang-Nähten, während die Audi exclusive-Bedienelemente ebenfalls mit blauen Sepang-Nähten umflochten sind.

Audi Im Interieur des Audi RS7 exclusive edition 2022 geht es edel zu.

Die Beifahrersitze sind mit einer unteren Seitenverkleidung in schwarzem Leder mit blauen Sepang-Nähten ausgestattet, während die Fußmatten mit schwarzen Lederkanten und blauen Sepang-Nähten versehen sind. Ein schwarzer Dinamica-Dachhimmel rundet das Interieur ab.

Fazit

Audi versorgt die US-Amerikaner mit einer auf 23 Fahrzeuge limitierten Sonderedition des RS7. Am V8-Motor ist nichts verändert, lediglich am eigenständigen Ex- und Interieur sind die Sondermodelle erkennbar. Ob das den Audi-Fans in den USA reicht um rund 165.000 Euro nach Ingolstadt zu überweisen? Wahrscheinlich schon.