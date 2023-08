Da muss man kein großer Auto-Nerd sein, um die Inspiration zu erkennen: Die Form des neuen, am 22. August 2023 präsentierten BAW Stone 01 ist schon sehr augenscheinlich eine Hommage an den aktuellen Land Rover Defender. Der Geländewagen hat technisch jedoch einige interessante Eigenheiten zu bieten. Das beginnt mit seinem Stammbaum.

Über fünf Meter lang

So viel zur für chinesische Modelle nicht ungewöhnlichen Entstehungsgeschichte; schauen wir uns den Wagen lieber im Detail an. Das kann live eine Weile dauern, denn der BAW Stone 01 ist ein ziemlicher Brocken. 5.050 Millimeter lang und 1.980 mm breit streckt er sich auf eine Höhe von 1.869 mm. Der Radstand liegt bei 3.010 mm. Auffällig bei der vom erwähnten Gelände-Briten inspirierten Karosseriegestaltung sind die markanten LED-Leuchten an Front und Heck, ein offenbar für Lidar-Sensorik verwendeter Aufsatz am Dach sowie der doch recht üppige Kühlergrill.