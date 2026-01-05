Baut Bugatti einen neuen Veyron zum Jubiläum?

Der Bugatti Veyron war mehr als nur ein Supersportwagen – er war ein technologischer Befreiungsschlag. Nun, exakt 20 Jahre nach Produktionsbeginn des Veyron 16.4, verdichten sich Berichte, wonach Bugatti an einem exklusiven Einzelstück arbeitet – TheSupercarBlog hat zuerst darüber berichtet. Die Premiere soll angeblich am 22. Januar 2026 erfolgen, genau zwei Jahrzehnte nach dem Serienstart des Modells im französischen Molsheim.

Solitaire als Bühne für Ikonen Der mögliche Veyron-Tribut wäre erst das zweite Fahrzeug aus Bugattis neuem Solitaire-Programm. Nach dem Brouillard, einem auf dem Mistral basierenden One-off, soll auch dieses Projekt eine historische Ikone der Marke neu interpretieren. Bugatti selbst hat angekündigt, pro Jahr maximal zwei Solitaire-Modelle zu bauen – mit dem neuen Veyron wäre also bereits im Januar 2026 die Hälfte der diesjährigen Solitaire-Auflage erfüllt.

Warum der Veyron alles veränderte Als der Veyron 2005 auf die Straße kam, verschob er die Grenzen des Machbaren. 1.000 PS, mehr als 400 km/h Höchstgeschwindigkeit und dennoch Alltagstauglichkeit – Ferdinand Piëchs Vision stellte die gesamte Supersportwagen-Welt auf den Kopf. Kein anderes Serienauto zuvor verband Leistung, Luxus und technische Komplexität in dieser Konsequenz – dafür lieben Auto-Enthusiasten den Veyron bis heute. Insgesamt entstanden 450 Veyron – 300 Coupés (Veyron 16.4 & Super Sport) und 150 Roadster (Grand Sport & Grand Sport Vitesse).

Bonhams Inzwischen 20 Jahre alt: Mit dem Veyron hat VWs Tochter Bugatti in den Nullerjahren Maßstäbe im Bereich der Supersportwagen gesetzt.

Alt und neu? Noch ist unklar, auf welcher Basis das mutmaßliche Einzelstück entstehen könnte. Naheliegend wäre ein Chiron-Chassis mit dem weiterentwickelten 8,0-Liter-W16, der zuletzt bis zu 1.600 PS leistete. Ebenso denkbar ist jedoch eine aufwendig neu gebaute oder restaurierte Veyron-Plattform.

Bugatti Automobiles S.A.S. Mit dem Chiron (im Bild ein Super Sport L'Ultime) hat Bugatti den Veyron höchst erfolgreich weiterentwickelt.

Design-Zitat der ersten Stunde Gerüchte ranken sich darum, dass sich Bugatti bei dem Jubiläumsmodell optisch eng am ersten Veyron 16.4 orientieren will. Im Gespräch ist die klassische Zweifarblackierung in Rot und Schwarz, kombiniert mit beigem Interieur und Aluminiumdetails – eine direkte Reminiszenz an Chassis Nummer 001.