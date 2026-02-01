Bentley Continental GT S: S steht für schnell und sportlich

Für Continental -Käufer, die es extrem fahrdynamisch lieben, hat Bentley unlängst den kompromisslosen Continental Supersports aufgelegt. Für Kunden, die es gerne flott angehen, aber nicht auf den sprichwörtlichen Bentley-Luxus verzichten wollen, folgt nun die neue S-Version für Continental GT und GTC. Die kombiniert den bewährten V8-Hybridantrieb mit der aktiven Fahrwerkstechnologie aus dem Continental GT Speed.

Bekannter V8-Hybrid mit neuem Aktiv-Fahrwerk Der Hybridantrieb rund um den Vierliter-V8-Biturbo leistet in Summe 680 PS und 930 Nm. Damit spurtet der allradgetriebene Zweitürer in 3,3 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Die höchstmögliche Reisegeschwindigkeit liegt bei 306 km/h. In der S-Version unterstreicht eine Sportabgasanlage das fahrdynamische Treiben. Leise geht auch, nämlich dann, wenn der Continental im rein elektrischen Modus seine Reichweite von bis zu 80 Kilometern ausnutzt.

Neu in den S-Modellen von GT und GTC ist das Bentley Performance Active Chassis. Das kombiniert den aktiven Allradantrieb mit Zweiventildämpfern, Torque Vectoring (vorn/hinten und achsenübergreifend), einer aktiven Wankstabilisierung, einer neu kalibrierten ESP-Steuerung sowie – erstmals im Continental GT S – einem elektronisch gesteuerten Sperrdifferenzial und einer Allradlenkung. Mit der neuen ESP-Software lässt sich das System stufenweise abschalten, bis hin zum totalen Aus.

Dunkle Optik außen und innen Für eine sportlichere Optik sorgt die serienmäßige Blackline-Ausstattung. Die bringt einen dunkel gehaltenen Frontspoiler, eine schwarz-glänzende Kühlergrill-Matrix, dunkel gehaltene Schriftzüge und Bentley-Logos sowie schwarz lackierte 22-Zoll-Leichtmetallfelgen mit. Damit aber noch nicht genug. Auch die Seitenschwellerverkleidungen, die Außenspiegelkappen, der Heckdiffusor, die Auspuffendrohrblenden sowie die Hintergründe der LED-Scheinwerfer und -Rückleuchten sind dunkel gehalten.

Im Innenraum bietet Bentley eine exklusive zweifarbige Lederausstattung, Sportsitze sowie Dinamica-Bezüge an Lenkrad, Türen und Sitzen. Schwarze Klavierlackoberflächen gehören ebenfalls zur Serienausstattung.

Die neue S-Version ist bei Bentley für das Continental GT Coupé und für das Continental GTC Cabrio zu haben. Preise nennen die Briten wie üblich nicht. Kunden dürfen aber wohl wenigstens 300.000 Euro für ein S-Modell einplanen.