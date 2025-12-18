Bentley: "Es kommen mehr Performance-Modelle und ein Elektro-SUV 2026"

Bentley plant, sein Angebot an besonders sportlich ausgelegten Modellen auszubauen. Hintergrund ist eine steigende Nachfrage nach stärker fahrdynamisch orientierten Fahrzeugen. "Wir sehen großes Potenzial gerade im Bereich der Performance-Modelle", sagte Bentley-CEO Frank-Steffen Walliser im Gespräch mit auto motor und sport.

Fahrdynamik im Fokus der Kunden Kunden der britischen Edelmarke hätten den Wunsch nach emotionaleren und stärker auf Fahrdynamik fokussierten Varianten geäußert. Bentley prüfe daher, das Modellportfolio künftig entlang der gesamten Baureihen um zusätzliche Performance-Modelle zu erweitern. Bei der Antriebstechnik setzt Bentley weiterhin auf eine breite Strategie. Zwar arbeitet der Hersteller nach eigenen Angaben "unter Hochdruck" am ersten vollelektrischen Bentley, einem sogenannten Luxury Urban SUV, das 2026 vorgestellt werden soll.

Dieses Modell soll die markentypischen Eigenschaften wie hohe Leistung, außergewöhnlichen Komfort, innovative Technologien und ein hochwertiges Interieur vereinen. Gleichzeitig will Bentley den Kunden auch langfristig Wahlfreiheit bei den Antrieben bieten. Neben dem Einstieg in die Elektromobilität plant das Unternehmen bis in das nächste Jahrzehnt hinein ein umfangreiches Angebot an Plug-in-Hybrid-Modellen sowie eine ausgewählte Anzahl besonders fahrerorientierter Fahrzeuge mit reinem V8-Verbrennungsmotor. Mit dieser flexiblen Ausrichtung sieht sich Bentley für die kommenden Jahre strategisch gut aufgestellt.