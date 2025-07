Bimobil EX 462 Expeditionsmobil: Offroad-Wohnmobil in XXL

Größe ist bekanntlich relativ, das gilt für Menschen wie für Autos. Im Fall des Bimobil EX 462 werden Pkw-Piloten zweifellos feststellen, was für ein enormer Brummer da vor einem steht. Kommt man allerdings aus dem klassischen Expeditionsmobil-Lager mit drei- und vierachsigen Schwerlast-Lkw , geht der EX 462 fast schon als Nesthäkchen durch. Das Bimobil-Womo basiert auf dem Iveco Euro-Cargo, der mittelschweren Baureihe des italienischen Nutzfahrzeug-Herstellers. In diesem Fall kommt das Allrad-Fahrgestell des Eurocargo 280 zum Einsatz, das im "normalen Leben" mit bis zu 18 Tonnen Gesamtgewicht verfügbar ist.

Der Bimobil EX 462 kommt dagegen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 15 Tonnen. Und macht bei einem Leergewicht von 9,5 Tonnen samt Auf- und Ausbau gleich klar, dass hier sicher keine Überladung bei Fernreisen droht – so viele Klamotten nehmen noch nicht einmal die Geissens mit auf Tour. Platz für die Glamour-Familie wäre auf jeden Fall, denn mit vier Schlafplätzen, zwei Sitzen im Fahrerhaus und weiteren zwei Gurt-Sitzplätzen im Aufbau können vier Personen auf sehr lange Tour gehen.

Während es in der Fahrerkabine eher nüchtern und zweckmäßig zugeht, hat der Wohnaufbau dezenten Luxus zu bieten. Hinter der Eingangstür mit elektrisch ausklappbarer Treppe befindet sich die Dinette mit vier Sitzplätzen. Eine optionale Panoramatür ermöglicht es, dass hier praktisch wie auf einer Veranda mit freier Sicht nach draußen Platz genommen werden kann. Relativ kompakt gehalten ist die Nasszelle mit Dusche. Die Trockentrenntoilette kann bei Nichtbenutzung in ein Fach unterhalb des hinteren Doppelbetts geschoben werden und gibt damit die Duschwanne frei.

Massiver Möbelbau

Die Küche zeigt ebenfalls, dass der EX 462 eher zur Kompaktklasse gehört. Ein zweiflammiger Gasherd mit darunter installiertem Kühlschrank und hinter einer schmalen Arbeitsfläche das Spülbecken; eine aufklappbare Verlängerung schafft im Eingangsbereich eine Verbreiterung der nutzbaren Arbeitsfläche. Das könnte in dieser Dimension fast auch in einem Wohnmobil-Kastenwagen stehen. Erheblich aufwändiger als in einem solchen Camper-Kasten ist dagegen der massive, klapperfreie Möbelbau aus Echtholz oder die luxuriösen und großflächigen Echtglas-Fenster (die kosten Aufpreis) – hier wird dann doch deutlich, dass in dieser Größenkategorie das Gewicht des Ausbaus nicht die entscheidende Rolle spielt.