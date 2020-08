BMW-Prototyp Mittelmotor-BMW? BMW M8 CS? Alles Quatsch!

Bei näherem Hinsehen fallen einige Änderungen neben der obligatorischen Tarnung an der Front und am Heck auf. Auffällig sind die abgedunkelte Heckscheibe sowie die drei Lufteinlässe in der hinteren Seitenscheibe. Auch sie ist abgedunkelt. Dazu fallen die Seitenspiegel deutlich kleiner aus. Ansonsten zeigt der Erlkönig die doppelflutigen Auspuffendrohre rechts und links in der Heckschürze sowie die roten Bremssättel der Sportbremsanlage. Die Karosserie entspricht weitgehend der eines M850i

Der hintere Bereich im Inneren ist nach Aussagen des Fotografen großflächig mit einem Tuch bedeckt. Der Motorsound entspricht dem bekannten Reihensechszylinder der Marke. Elektrische Antriebskomponenten sind beim Anfahren nicht zu hören.

Aber was erprobt BMW nun hier?

Die Serienproduktion des auf der IAA 2019 präsentierten Vision M Next ist unterdessen – auch dank Corona – kassiert worden. Das Modell sollte einen Ausblick auf die Elektro-Zukunft der Marke M geben und war eine Reminiszenz an den legendären BMW Turbo von 1972. Die Studie wurde im Gegensatz zum BMW i8 von einem Vierzylinder-Turbo mitsamt Hybrid-System befeuert. Passt alles nicht zusammen mit dem erwischten Erlkönig.

Und was ist, wenn das Modell gar kein Mittelmotor-Sportwagen ist? Die Lufteinlässe in den Seitenscheiben reichen allein nicht aus, einen Motor dieser Größe mit Frischluft zu versorgen. Weitere Öffnungen sind nicht zu entdecken, natürlich könnten im Unterboden noch Lufteinlässe versteckt sein. Dann also doch vielleicht eine CS-Version des M8? Dagegen spricht (selbst wenn der Motor unter der Fronthaube versteckt sein sollte), dass der Erlkönig von einem Sechszylinder angetrieben wird.

Doch nur ein Entwicklungsträger

Was bleibt? Ein kurzer Anruf bei BMW. Nein, es ist kein Mittelmotorsportwagen. Bei dem Erlkönig-Modell handelt es sich – wie schon vermutet – um einen Entwicklungsträger, mit dem unterschiedliche Abteilungen des Konzerns neue Komponenten testen. Das kann von Fahrwerkselementen, Reifen, Bremsen, Motor-Neuentwicklungen, Abgas-Komponenten bis hin zur Multimedia-Technik alles sein. In diesem Fall hat BMW einen M8 als Träger verwendet.

Fazit

Schade, da haben sich zahlreiche BMW-Fans weltweit auf ein neues Supercar von BMW mit einem Mittelmotor in Anlehnung an den legendären M1 gefreut ... und dann ist das Teil da aufm Ring doch nur ein Technikträger.