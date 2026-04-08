BMWs Dieselstrategie: Warum der Konzern auf Sechszylinder setzt

BMW plant, den bisherigen Vierzylinder-Diesel im 520d durch einen Sechszylinder der Baureihe B57 zu ersetzen. Dieser Motor, der bereits in anderen Modellen wie dem 540d zum Einsatz kommt, bietet eine höhere Leistung und ein verbessertes Drehmoment. Während der aktuelle Vierzylinder 400 Newtonmeter Drehmoment liefert, könnte der Sechszylinder diesen Wert deutlich übertreffen. Technisch wird der Motor mit einem 48-Volt-Mildhybridsystem kombiniert, das Bremsenergie rekuperiert und den Verbrennungsmotor unterstützt. Diese Kombination soll nicht nur die Leistung steigern, sondern auch die Effizienz verbessern.

Auswirkungen auf Verbrauch und Emissionen Ein zentraler Aspekt dieser Umstellung ist die Frage nach Verbrauch und Emissionen. Laut WLTP-Daten liegt der Mehrverbrauch des Sechszylinders im Vergleich zum Vierzylinder bei lediglich 0,3 Litern pro 100 Kilometer. Dies ist bemerkenswert, da der Sechszylinder deutlich mehr Leistungsreserven bietet. Gleichzeitig arbeitet BMW an einer verbesserten Abgasnachbehandlung, um die Anforderungen der Euro-7-Norm zu erfüllen. Diese Maßnahmen könnten dazu beitragen, die Umweltbilanz des neuen Motors zu optimieren.

Marktstrategie und Modellpalette Die Einführung des Sechszylinders im 520d könnte weitreichende Auswirkungen auf die gesamte Modellpalette von BMW haben. Berichten zufolge wird auch in anderen Baureihen, wie dem BMW X3 und der 3er-Reihe, über ähnliche Änderungen nachgedacht. Diese Strategie könnte dazu beitragen, die Attraktivität der Dieselmodelle zu erhöhen, insbesondere für Kunden, die Wert auf Fahrdynamik und Komfort legen. Gleichzeitig gibt es Spekulationen über eine Rückkehr von Achtzylindern in höheren Baureihen sowie eine verlängerte Nutzung von Zwölfzylindern im Luxussegment.

Herausforderungen und Perspektiven Trotz der potenziellen Vorteile steht BMW vor mehreren Herausforderungen. Die Einführung eines größeren Motors könnte die Produktionskosten erhöhen und die Preisgestaltung beeinflussen. Zudem bleibt abzuwarten, wie die Kunden auf diese Änderung reagieren werden, insbesondere in einem Markt, der zunehmend von Elektrifizierung geprägt ist. Dennoch könnte diese Strategie ein wichtiger Schritt sein, um die Dieselmodelle von BMW zukunftssicher zu machen und gleichzeitig die Anforderungen der Euro-7-Norm zu erfüllen.