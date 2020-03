Cadillac Celestiq Super-exklusive Elektro-Limousine

Cadillac hat neben dem Crossover Lyriq auch noch eine besondere Elektro-Limousine in der Mache. Der Celestiq basiert auf der neuen BEV3-Elektroplattform von GM und soll als extrem limitiertes, handgefertigtes Flaggschiff der Marke an den Start gehen.

Die neue Plattform von GM ist modular aufgebaut und erlaubt unterschiedliche Batterie-Packs von 50 bis 200 kWh. Je ein E-Motor sind an Vorderachse (180 kW) und Hinterachse (250 kW) untergebracht. Die Reichweite soll rund 400 Meilen (umgerechnet 644 Kilometer) betragen. Die Akkus verfügen über 400-Volt-Technik und ein 200 kW-Schnellladetechnologie.

Der Viersitzer, der sich konzeptionell am Porsche Panamera orientiert, wird einen sehr hohen sechsstelligen Betrag kosten, ist aktuell noch im Stadium eines Conceptcars und steht damit in einer Reihe mit den legendären Studien Ciel, Elmirai und Sixteen.

Breiter, flacher und länger als der Lyriq

Das Modell orientiert sich bei der Frontgestaltung am Crossover-SUV Lyriq erscheint jedoch deutlich breiter, flacher und länger. Ein riesiges Sonnendach reicht von der Windschutzscheibe bis zum Heck. Im Innenraum soll das neue Flaggschiff der Marke einen Bildschirm über die gesamte Fahrzeugbreite aufweisen – ähnlich wie bei Byton. Hochwertige Materialien sowie ein komfortabler und großzügiger Innenraum zeichnen den Celestiq aus.

Einen ersten Ausblick auf die Studie könnte es bereits vor einiger Zeit in einem Promovideo von GM gegeben haben. Hier sind neben diversem Vernetzungs-Chichi und Historien-Bildern auch der Innenraum eines unbekannten Modells zu sehen. Es zeigt ein fast quadratisches Lenkrad, einen breiten Armaturenträger-Bildschirm sowie einen großzügig bemessenen Innenraum mit Einzelsitzen. Das Video soll einen Ausblick auf die Mobilität im Jahre 2039 zeigen – in diesem Jahr feiert GM den 100. Geburtstag seiner Futurama-Ausstellung auf der World Expo 1939 – damals wollte der Autohersteller die Welt in 20 Jahren zeigen.