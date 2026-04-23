Horse V6-Biturbo-Hybrid-Motor: Reichlich Horse-Power für Alpine, Lotus & Co.

Horse Powertrain wagt sich mit einem neuen Antriebskonzept in höhere Motorensphären. Der in Peking vorgestellte Hybridantrieb mit sechs Zylindern baut auf der Expertise auf, die die Motorenbauer mit den bislang entwickelten Drei- und Vierzylindermotoren gesammelt haben.

V6-Biturbo mit bis zu 544 PS Der Horse W30 getaufte Motor setzt auf sechs Zylinder, deren Zylinderbänke in V-Form mit einem Bankwinkel von 90 Grad zueinander angeordnet sind. Wie es die Motorbezeichnung bereits andeutet, liegt der Hubraum bei drei Litern.

Als Leistungsrange für den Verbrenner nennt Horse zwischen 350 und 400 kW – nach alter Währung sind das 476 bis 544 PS. Das maximal erreichbare Drehmoment liegt dabei zwischen 600 und 700 Nm. Der Verbrenner darf bis maximal 8.000 Touren drehen. Zum Technikpaket des nur 160 Kilogramm schweren V6 – nach Horse-Angaben der leichteste V6 auf dem Markt – gehören integrierte Abgaskrümmer mit direkt auf den Zylinderköpfen montierten Turbolader.

Eingebaut werden kann der V6 quer oder längs. Damit eignet er sich für eine Vielzahl von Fahrzeugen. Zudem ist der Horse W30 nicht für den singulären Verbrennereinsatz, sondern als Antrieb für Mild- und Vollhybridfahrzeuge vorgesehen. Die ersten Modelle mit diesem Motor werden voraussichtlich 2028 auf den Markt kommen. Um den Hybrid-Ansatz des Horse W30 zu unterstreichen, wurde der Motor in Peking zusammen mit dem neuen Viergang-Hybridgetriebe Horse 4LDHT präsentiert.

Horse In Kombination mit dem neuen Hybridgetriebe könnte der V6-Biturbo vermutlich bis über 1.000 PS-Systemleistung abgeben.

Hybridgetriebe liefert bis zu 400 kW Das 199 Kilogramm schwere Getriebe mit integrierter E-Maschine kann in zwei Konfigurationen an den V6-Biturbo angedockt werden. In der Version eins leistet der E-Motor 250 bis 300 kW und lädt direkt über einen Kurbelwelleneingriff die Fahrzeugbatterie. In Version zwei unterstützt der E-Motor mit 350 bis 400 kW direkt den Antrieb. Mögliche Systemleistungen für den V6-Hybrid nennt Horse bislang nicht. Theoretisch wären aber bis zu 800 kW (1.088 PS) darstellbar.

Hier könnte der V6 kommen Wo konkret der neue V6-Biturbo verbaut wird, lässt Horse offen. Über die Renault-Nissan-Schiene kommen allerdings Einsätze in diversen Renault-, Nissan-, Mitsubishi- und auch Alpine-Modellen in Frage. Bei Alpine kommen einem da der neue A110 oder auch das geplante Hypercar in den Sinn. Über Partner Geely sind aber auch V6-Antriebe bei beispielsweise Volvo oder auch Lotus denkbar. Und wer noch weiter spinnen möchte, könnte auch über eine Verbindung über Geely zu Mercedes philosophieren.