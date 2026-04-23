Wohin steuert Mercedes? CTO Jörg Burzer gewährt Einblicke in Strategie und Modellpalette

Herr Burzer, Mercedes steht kurz vor der Weltpremiere der überarbeiteten GLE- und GLS-Familie. Welche Relevanz haben diese Baureihen aktuell für die Marke – und warum schon die zweite Modellpflege?

Das Segment ist für uns sehr wichtig – in Europa, aber vor allem in den USA. Deshalb fand die Weltpremiere auch in Tuscaloosa statt, auch um fünf Millionen produzierte Fahrzeuge im Werk zu feiern. Zusätzlich lokalisieren wir den GLE wie bereits kommuniziert in Peking. Das Segment wird zudem immer wichtiger, denn wenn man sich die Marktverschiebungen ansieht, dann belegen große SUV in Teilen auch Bereiche, die früher stärker den klassischen Limousinen zugeordnet wurden. Was diesmal zusätzlich neu ist, ist die starke Fokussierung auf das Betriebssystem ...