Wohin steuert Mercedes? CTO Jörg Burzer gewährt Einblicke in Strategie und Modellpalette

Das Segment ist für uns sehr wichtig – in Europa, aber vor allem in den USA. Deshalb fand die Weltpremiere auch in Tuscaloosa statt, auch um fünf Millionen produzierte Fahrzeuge im Werk zu feiern. Zusätzlich lokalisieren wir den GLE wie bereits kommuniziert in Peking. Das Segment wird zudem immer wichtiger, denn wenn man sich die Marktverschiebungen ansieht, dann belegen große SUV in Teilen auch Bereiche, die früher stärker den klassischen Limousinen zugeordnet wurden. Was diesmal zusätzlich neu ist, ist die starke Fokussierung auf das Betriebssystem ...
CTO Jörg Burzer über Strategie und Modellpalette :Wohin steuert Mercedes, Herr Technikvorstand?
Jörg Burzer ist seit Ende 2025 Chief Technical Officer bei Mercedes-Benz. Im Interview gibt er Einblicke in die künftige Modellstrategie, die Rolle von Elektro- und Verbrenner-Plattformen sowie den Anspruch, Technik, Software und Kundenerwartungen enger zu verzahnen. Dabei geht es nicht nur um neue Modelle wie CLA oder AMG GT 4-Türer, sondern auch um grundsätzliche Fragen: Welche Rolle spielt China als Innovationsmotor? Und wie will Mercedes Entwicklungsgeschwindigkeit und Qualität gleichzeitig steigern?
Veröffentlicht am 23.04.2026
Herr Burzer, Mercedes steht kurz vor der Weltpremiere der überarbeiteten GLE- und GLS-Familie. Welche Relevanz haben diese Baureihen aktuell für die Marke – und warum schon die zweite Modellpflege?