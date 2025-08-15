AMS Kongress
SUV
Neuvorstellungen & Erlkönige

Cadillac Elevated Velocity: Elektro-Studie mit Wüsten-Modus

Cadillac Elevated Velocity Crossover Concept
Cadillac-Studie mit Wüsten-Modus und Flügeltüren

Mit dem Elevated Velocity Concept präsentiert Cadillac eine vollelektrische Crossover-Studie, die hohe Fahrdynamik mit Offroad-Fähigkeiten verbindet. Das 2+2-Sitzkonzept knüpft an die V-Series-Tradition an und zeigt mögliche Designansätze künftiger Modelle.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 15.08.2025
Als Favorit speichern
Cadillac Elevated Velocity Crossover Concept (2025)
Foto: Hersteller

Cadillac erweitert sein Konzeptportfolio um ein vollelektrisches Hochleistungsfahrzeug. Der Elevated Velocity soll sowohl auf der Straße als auch abseits befestigter Wege überzeugen. Mit Anleihen an den aktuellen LYRIQ-V und OPTIQ-V interpretiert er das V-Series-Konzept für eine elektrische Zukunft. Das Design kombiniert erhöhte Bodenfreiheit mit aerodynamischer Formgebung, während das Interieur auf Komfort und Funktionalität ausgelegt ist.

Fahrmodi für Straße und Gelände

Das Konzeptfahrzeug bietet mehrere wählbare Modi: e-Velocity für sportliches Fahren auf Asphalt, Terra für maximale Offroad-Leistung mit Luftfederung, sowie Sand Vision zur besseren Sicht bei Sandstürmen. Elements Defy hält die Karosserie frei von Staub und Schmutz. Zusätzlich gibt es spezielle Innenraummodi – etwa Elevate Mode für autonomes Fahren und Regeneration, Velocity Mode für fokussierte Fahrerlebnisse oder Welcome Mode mit Lichtinszenierung beim Einstieg.

Außen grauer Stahl, innen rotes Leder

Die Karosserie in Vapor Blue mit grauen Untertönen und rot ausgeführtem Interieur soll Eleganz und Leistungsfähigkeit verbinden. Gullwing-Türen erleichtern den Einstieg, 24-Zoll-Räder mit Flachsfaserelementen betonen den Offroad-Charakter. Neu interpretierte Lichtsignaturen vorn und hinten ergänzen den skulpturalen Auftritt.

Der Innenraum ist in Rot-Tönen gehalten – Morello Red, Cerise und Garnet – kombiniert mit Metallakzenten. Materialien wie Nappaleder, Bouclé und Acrylglas greifen die Verbindung aus Luxus und Robustheit auf. Im Elevate Mode sorgen Klimatisierung, Luftreinigung, Duftsystem und Rotlichttherapie für optimale Bedingungen. Im Heck ist ein passendes Polo-Set verstaut, das die Farb- und Formensprache des Fahrzeugs aufnimmt.

