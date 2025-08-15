Cadillac Elevated Velocity: Elektro-Studie mit Wüsten-Modus

Cadillac erweitert sein Konzeptportfolio um ein vollelektrisches Hochleistungsfahrzeug. Der Elevated Velocity soll sowohl auf der Straße als auch abseits befestigter Wege überzeugen. Mit Anleihen an den aktuellen LYRIQ-V und OPTIQ-V interpretiert er das V-Series-Konzept für eine elektrische Zukunft. Das Design kombiniert erhöhte Bodenfreiheit mit aerodynamischer Formgebung, während das Interieur auf Komfort und Funktionalität ausgelegt ist.

Fahrmodi für Straße und Gelände Das Konzeptfahrzeug bietet mehrere wählbare Modi: e-Velocity für sportliches Fahren auf Asphalt, Terra für maximale Offroad-Leistung mit Luftfederung, sowie Sand Vision zur besseren Sicht bei Sandstürmen. Elements Defy hält die Karosserie frei von Staub und Schmutz. Zusätzlich gibt es spezielle Innenraummodi – etwa Elevate Mode für autonomes Fahren und Regeneration, Velocity Mode für fokussierte Fahrerlebnisse oder Welcome Mode mit Lichtinszenierung beim Einstieg.

Außen grauer Stahl, innen rotes Leder Die Karosserie in Vapor Blue mit grauen Untertönen und rot ausgeführtem Interieur soll Eleganz und Leistungsfähigkeit verbinden. Gullwing-Türen erleichtern den Einstieg, 24-Zoll-Räder mit Flachsfaserelementen betonen den Offroad-Charakter. Neu interpretierte Lichtsignaturen vorn und hinten ergänzen den skulpturalen Auftritt.