Gordon Murray S1 LM: Formel 1-Erbe für die Straße

Gordon Murray bringt mit dem S1 LM eine exklusive Neuauflage des McLaren-F1-Erbes auf die Straße. Der Leichtbau-Supersportwagen soll puristische Technik mit moderner Performance verbinden.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 08.11.2025
Als Favorit speichern
Gordon Murray Special Vehicles S1 LM
Foto: Courtesy of RM Sotheby's

Drei Jahrzehnte nach dem legendären Le-Mans-Sieg des McLaren F1 GTR kehrt die Ikone in modernisierter Form zurück. Gordon Murray feiert das Jubiläum mit dem S1 LM, einem auf fünf Exemplare limitierten Supersportwagen, der auf dem T.50 basiert. Vier Autos sind bereits verkauft – das letzte, Chassis Nummer 1, wird am 21. November bei RM Sotheby’s in Las Vegas versteigert.

Mit dem S1 LM greift Murray zentrale Elemente des McLaren F1 GTR auf, den er 1995 selbst konstruierte. Der neue Wagen übernimmt dessen klare Linienführung, den zentralen Fahrerplatz und die Ausrichtung auf Fahrdynamik. Die Bezeichnung S1 steht für Special One, das Kürzel LM für Le Mans – eine klare Referenz an die Rennversion von damals.

Die Karosserie besteht komplett aus Kohlefaser, das Heck trägt einen markanten Doppelflügel, und das Cockpit ist streng fahrerorientiert. Ziel war nicht Nostalgie, sondern die technische Weiterentwicklung eines bekannten Prinzips.

V12, Handschaltung, 12.100 Touren

Angetrieben wird der S1 LM von einem 4,3-Liter-V12-Motor, den Cosworth speziell für Gordon Murray Automotive entwickelt hat. Er leistet über 700 PS und dreht bis zu 12.100 U/min – ein Wert, der in der heutigen Welt der Supersportwagen selten geworden ist. Die Kraftübertragung übernimmt ein manuelles Sechsganggetriebe.

Mit einem Gewicht von nur 957 Kilogramm erreicht der S1 LM ein Leistungsgewicht, das selbst Hypercars mit Elektro-Unterstützung übertrifft. Der Motor ist mit einer dünnen Goldfolie überzogen, der Inconel-Auspuff sorgt für geringes Gewicht und den passenden Klang. Auf das charakteristische Lüftersystem des T.50 wurde verzichtet, um die Silhouette näher an den GTR von 1995 zu bringen.

Eine Seltenheit mit hohem Preis

Offizielle Preise nennt der Hersteller nicht, doch das letzte verfügbare Exemplar liefert einen Hinweis: RM Sotheby’s rechnet beim Verkauf während des amfAR-Events im Rahmen des Formel-1-Grand-Prix in Las Vegas mit einem Zuschlag bei rund 20 Millionen US-Dollar (17,3 Millionen Euro). Damit dürfte der S1 LM einer der teuersten Neuwagen des Jahres werden.

