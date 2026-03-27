Changan Deepal S05 PHEV: Die Alternative zum reinen E-SUV

Changan baut sein Produktportfolio in Europa weiter aus. Der im Herbst 2025 eingeführte SUV Deepal S05 wird ab Mai dieses Jahres nicht nur mit rein elektrischem Antrieb, sondern auch als Plug-in-Hybrid bestellbar sein.

Bis zu 100 km rein elektrisch Der Plug-in-Hybrid-Antrieb kombiniert er einen permanenterregten Synchron-Elektromotor (PMSM) mit 172 kW (234 PS) Leistung mit einem 86 PS starken 1,5-Liter-Vierzylinder-Benzinmotor. Die Systemleistung wird mit 190 kW (259 PS) angegeben. Elektro- wie Benzinmotor übertragen ihre Kraft auf die Vorderräder. Bei Bedarf lädt der Benzinmotor als Generator die Batterie auf, ohne gleichzeitig die Räder anzutreiben.

Der Elektromotor bezieht seine Energie aus einer 18,4-kWh-Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP-Batterie). Sie lässt sich mit bis zu 11 kW Ladeleistung an der AC-Ladesäule laden und verfügt zusätzlich über eine Schnellladefunktion mit bis zu 55 kW Ladeleistung. Damit steigt der Ladestand innerhalb von 15 Minuten von 30 auf 80 Prozent. Zudem bietet der S05 PHEV eine Vehicle-to-Load-Funktion (V2L), mit der sich externe Verbraucher mit Strom versorgen lassen.

Die rein elektrische Reichweite des Changan Deepal S05 PHEV beträgt rund 100 Kilometer, die Gesamtreichweite soll bei gut 1.000 Kilometern liegen.

PHEV mit mehr Ladevolumen Abgesehen vom Antrieb unterscheidet sich der Changan Deepal S05 PHEV nur in kleinen Details von seinem vollelektrischen Pendant. Durch die geänderte Antriebskonfiguration wächst das Kofferraumvolumen auf 552 bis maximal 1.310 Liter. Die maximale Anhängelast bleibt mit 1,6 Tonnen identisch.

Weitere Details zu Preisen und technischen Daten will Changan erst kurz vor dem Marktstart im Mai kommunizieren.