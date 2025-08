Chery iCar V27: Das ist die Mercedes G-Klasse aus China

Cherys junge Submarke iCar, die sich auf Fahrzeuge mit alternativen Antrieben spezialisiert, hat in Dubai das neue Modell iCar V27 vorgestellt. Su Jun, CEO der iCar-Sparte, verriet zuvor, dass das Modell intern bereits als "chinesische G-Klasse" oder "NEV-Land Cruiser" bezeichnet wird. Dass eine China-Marke offiziell solche Vergleiche bringt, ist zumindest ungewöhnlich. Aber nachdem die Bezeichnung "iCar" ungerührt von Apple übernommen wurde, ist es immerhin konsequent. Allerdings lässt der erste Blick auf den iCar V27 eher Erinnerungen an den Land Rover Defender aufkommen. Damit wären dann für diesen neuen chinesischen Geländewagen fast alle relevanten Offroad-Legenden zitiert.

Der iCar V27 soll in der SUV-Mittelklasse platziert werden. Der Wagen mit den deutlichen optischen Anleihen am Land Rover Defender soll rund 4,9 Meter lang sein und ist als Fünfsitzer ausgelegt. Dass Designdetails munter von mehreren anderen etablierten Offroadern "neu interpretiert" wurden, ist offensichtlich. In jedem Fall tritt der iCar V27 kantig und betont robust auf.