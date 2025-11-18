Chevrolet bringt neuen Camaro: Der kommt aber anders als erwartet

Im Dezember 2023 lief bei GM der letzte Camaro der sechsten Modellgeneration vom Band. Damit verabschiedete sich der US-Autobauer nicht nur vom Camaro, sondern auch aus dem Segment der klassischen Muscle Cars. Ein Nachfolger für das traditionsreiche Modell ist bislang nicht in Sicht. Das Kapitel Camaro schien damit geschlossen zu sein.

Im November 2025 präsentiert GM allerdings einen neuen Camaro. Und zwar in der heißen ZL1-Version. Aber halt, der neue Camaro ist gar nicht so neu. Es handelt sich um ein Modell der sechsten Generation – allerdings eines mit einem ganz speziellen Auftrag.

In der NASCAR weiter mit dem Camaro Der neue Camaro ZL1 ist das Rennfahrzeug von Chevrolet für die NASCAR Cup Series, der höchsten NASCAR-Serie in den USA. Dort ist der als Serienmodell bereits ausgemusterte Camaro immer noch im Einsatz. Für die Saison 2026 bekam der das neue Carbon Performance Package angepasst, das die Leistungsfähigkeit des Zweitürers weiter optimieren soll.

Die auffälligsten Änderungen am Camaro-Rennwagen sind der größere Powerdome auf der Motorhaube, ein überarbeiteter Kühlergrill und markanter gestaltete Seitenschwellerverkleidungen. Auf dem Heckdeckel sitzt jetzt ein großer Carbon-Spoiler.

Chevrolet präsentierte den Camaro ZL1 im Jahr 2018 für die NASCAR-Serie, wo er den auslaufenden Chevy SS ablöste. 2020 wurde die Karosserie zum Camaro ZL1 1LE überarbeitet, und zwei Jahre später, mit dem Debüt der neuen Plattform in der Cup Series, wurde eine Next-Gen-Version eingeführt.

Beim Produktionsende des Serienmodells Ende 2023 deutete Scott Bell, Vizepräsident von Global Chevrolet, an, dass der traditionsreiche Name zurückkehren könnte. "Auch wenn wir heute keinen direkten Nachfolger ankündigen, können Sie sicher sein: Dies ist nicht das Ende der Camaro-Geschichte", sagte Bell.

Ob ein komplett neuer Camaro oder ein anderes Modell in zukünftigen Saisons auf den NASCAR-Strecken zu sehen sein wird, ist noch ungewiss. Chevrolet erklärte gegenüber der offiziellen NASCAR-Seite in den USA: "Wir äußern uns zwar nicht zu zukünftigen Produkten, können Ihnen aber versichern, dass wir an den nächsten Schritten von Chevrolet in der NASCAR arbeiten. Unser Engagement in der NASCAR bleibt unverändert."