Optisch schärft Chevrolet seinen Mittelmotor-Sportler in der Z06-Ausführung natürlich nach. Augenfällig schon beim noch stark getarnten Erlkönig: Der riesige Spoiler, der sich über dem Heck auftürmt. Er fällt deutlich expressiver als der Heckspoiler der Serien-C8 aus und steht in der Mitte auf nur zwei Haltern. Neben diesem Flügelwerk verfügt die Z06 noch über eine aktive Aero-Technik, die mit dem Z07-Performance-Package der vorherigen Corvette-Generation (C7) vergleichbar ist.

Splitter und Side-Flaps sorgen je nach Fahrzustand für mehr Downforce. Dazu verpasst Chevrolet der Z06 noch Karbon-Felgen in 20 Zoll an der Vorderachse und 21 Zoll an der Hinterhand. Die Michelin Pro Pilot 2 sind als 275/30er bzw. 345/25er ausgeführt. Ansonsten wird die Z06 am Heck etwas aggressiver gestaltet sein. Auf unseren Bildern ist die bekannte doppelflutige Auspuffanlage mit eckigen Endrohren zu erkennen. Es hat aber auch schon Prototypen mit vier mittig in der Schürze untergebrachten Auspuffendrohren gegeben. An der Front verhüllt noch die starke Tarnung das Design. Wir gehen von einem durchaus extrovertierten Design aus.

Und was passiert unter der Haube? Hier kommt ein freisaugender 5,5-Liter-Mittelmotor-V8 zum Einsatz, wie er vom Rennmodell C8.R bekannt ist. Während dieses Aggregat auf 500 PS und 650 Nm limitiert ist, dürfte die C8 Z06 auf rund 600 PS sowie ungefähr 650 Nm kommen.

Nach der Corvette Z06 folgen noch die C8 E-Ray, die C8 Grand Sport, die ZR1-Version sowie der Zora.