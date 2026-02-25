Dacia Duster Spirit of Sand: Mit Dakar-Spirit auf die Straße

Mit dem Sandrider hat Dacia unter Nasser Al-Attiyah und seinem Copiloten Fabian Lurquin die Dakar 2026 gewonnen. Diesen Erfolg würdigt Dacia jetzt mit dem Sondermodell Spirit of Sand auf Basis des Duster Hybrid-G 150 4x4.

Mehr Schutz und mehr Komfort Technisch haben der Rallye-Prototyp und der Duster zwar nichts gemeinsam, den Rallye-Spirit versucht man aber mit einer optimierten Geländetauglichkeit auf das Serienmodell zu übertragen. Zu den Dakar-Features gehören neue Unterbodenschutzelemente aus sechs Millimeter dickem, hochfestem Aluminium, die den Motor und das Getriebe gegen Blessuren aus Bodenkontakten abschirmen sollen. Hinzu kommen grafische Elemente entlang der gesamten unteren Karosseriepartie, kupferbraune Akzente im Außenbereich, schwarze 17-Zoll-Leichtmetallfelgen vom Typ Tergan und eine Haifischflossenantenne auf dem Dach.

Im Innenraum bietet der Duster Spirit of Sand den Komfort der Extreme-Version und erweitert diesen um Ausstattungsmerkmale wie Klimaautomatik, mehrfach verstellbaren Fahrersitz und Lenkrad, elektrische Parkbremse und einen adaptiven Tempomat. Die Ausstattungspakete "Winter" und "Parken" sind serienmäßig an Bord und bringen zusätzlich eine beheizbare Frontscheibe, beheizbare Sitze und ein beheizbares Lenkrad, einen Totwinkelassistenten, eine Multiview-Kamera sowie akustische Parksensoren vorn und hinten mit.

Bekannter Hybrid, eingeschränkter Markt Beim Antrieb setzt das Sondermodell auf die bekannte Hybrid G150-Kombination. Das System vereint den 1,2-Liter-Mildhybrid-Verbrennungsmotor mit 140 PS und 230 Nm an der Vorderachse mit einem Elektromotor mit bis zu 23 kW (31 PS) und 87 Nm an der Hinterachse. Die Systemleistung beträgt 113 kW (154 PS).

Aufgelegt werden vom Duster Spirit of Sand nur 500 Exemplare. Die sind ab sofort zu Preisen ab 28.990 Euro zu haben. Und jetzt kommt der Haken. Angeboten wird das Sondermodell nur über den Dacia-Online-Shop in seiner rumänischen Heimat. Zudem ist die Offerte bis zum 31. März 2026 befristet. Ausgeliefert werden die ersten Modelle dann ab April 2026.