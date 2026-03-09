Dacias C-Segment-Offensive: Strategie, Kosten, Ziele

Der Dacia Striker kombiniert die besten Eigenschaften von Kombi, Crossover und Fließheck. Mit einer Länge von etwa 4,60 Metern und einer ansteigenden Seitenlinie, die in ein kombitypisches Heck mündet, bietet der Striker eine dynamische Silhouette. Die erhöhte Bodenfreiheit und die integrierte Dachreling unterstreichen den Outdoor-Charakter des Fahrzeugs. An der Front übernimmt der Striker die markante Y-förmige LED-Lichtsignatur, die bereits bei Modellen wie dem Duster und Bigster zu sehen ist.

Innenraum: Komfort und Funktionalität Im Innenraum setzt Dacia auf maximalen Nutzwert. Der Striker ist ein Fünfsitzer, der mit Komfortextras wie elektrischen Sitzen, einem holografischen Display und einem Panoramadach punkten könnte. Die Kombination aus langer Karosserie und hohem Dach sorgt für großzügige Platzverhältnisse. Der Kofferraum bietet deutlich mehr Stauraum als klassische Kompaktmodelle, was ihn ideal für Familien und Outdoor-Enthusiasten macht.

Moderne Antriebstechnologien Technisch basiert der Striker auf der CMF-B-Plattform der Renault Group. Besonders hervorzuheben ist der 155-PS-Hybridantrieb, der bis zu 60 Prozent des WLTP-Fahrzyklus elektrisch absolvieren kann. Neben dem Vollhybrid werden auch Benzinmotoren, 48-Volt-Mildhybride und LPG-Varianten angeboten. Eine Allradversion mit elektrischem Hinterachsantrieb könnte zudem bis zu 1,5 Tonnen Anhängelast bieten, was ihn für Kunden mit speziellen Transportbedürfnissen attraktiv macht.

Plattformstrategie und Kostenvorteile Die Nutzung der CMF-B-Plattform ermöglicht es Dacia, Entwicklungskosten zu senken und gleichzeitig eine hohe Produktionsqualität zu gewährleisten. Diese Plattform wird in mehreren Modellen der Renault Group eingesetzt, was Skaleneffekte und Kosteneffizienz fördert. Zusammen mit dem Design-to-Cost-Prinzip bleibt Dacia seiner Philosophie treu, erschwingliche Fahrzeuge mit hoher Funktionalität anzubieten.

Marktstart und Preis Die Premiere des Dacia Striker ist für 2026 geplant. Das endgültige Design wird am 10. März enthüllt. Preislich könnte sich der Striker knapp oberhalb des Bigster positioniert, dessen Einstiegspreis bei 23.990 Euro liegt.