Opel Astra mit Facelift für 2026: Der Blitz wird hell leuchten!

Der neue Opel Astra wirft seine Schatten voraus: Mit drei ersten Teasern zeigt Opel, wohin sich der Kompakt-Bestseller im kommenden Facelift entwickelt. Nach DS 4 und Peugeot 308 ist nun auch der dritte Vertreter der Stellantis-Kompaktklasse an der Reihe. Die sechste Astra-Generation ist zwar erst seit 2022 auf dem Markt, doch optisch und technologisch soll das Modell nun deutlich geschärft werden. Viel verrät Opel noch nicht, kündigt aber an, dass weitere Informationen und die Weltpremiere in Kürze folgen.

Neues Markengesicht: Vizor 2.0 inspiriert vom Corsa GSe Im Mittelpunkt steht der weiterentwickelte Vizor, das markante Opel-Markengesicht. Die Front wird schlanker, präziser und deutlich moderner auftreten. Inspiriert vom Corsa GSe Vision Gran Turismo zeigt sich der neue Vizor mit klarer gezeichneter Lichtgrafik und scharf modellierten Linien. Besonders auffällig: Erstmals in der Astra-Historie wird der Opel-Blitz beleuchtet.

Dieses Design-Merkmal scheint gerade bei vielen Marken voll im Trend zu liegen. Bei Opel hatte es der Grandland als erstes Serienmodell eingeführt. Auch der Opel-Kompass, die Grundstruktur des Frontdesigns, wird mit neuen Lichtsignaturen versehen und soll dem Astra einen noch selbstbewussteren, technikfokussierten Ausdruck verleihen.

Motoren: Feinschliff statt Revolution Während die Optik sichtbare Fortschritte macht, bleibt das Antriebsprogramm weitgehend stabil. Die aktuelle Palette ist noch jung, daher dürfte Opel nur im Detail nachschärfen. Weiter im Sortiment bleiben der 130-PS-Benziner, das 145-PS-Mildhybrid-Modell, die beiden Plug-in-Hybride mit 195 und 225 PS sowie der 130-PS-Diesel. Die Elektrovariante mit 156 PS könnte – wie beim Peugeot 308 – die modernisierte 58,3-kWh-Batterie erhalten. Ob darüber hinaus ein sportlicher Astra GSe mit dem 281-PS-E-Motor aus dem Mokka GSe kommt, bleibt spannend; entsprechende Teaser heizen die Spekulationen an.

Opel-CEO Florian Huettl betont den Charakter des Astra als deutsches Kernprodukt: Der Kompaktwagen sei vollständig "made in Germany", entworfen, entwickelt und gebaut in Rüsselsheim. Genau dort bereitet Opel nun den nächsten großen Schritt vor. Der neue Astra soll sowohl als Fünftürer als auch als Sports Tourer die lange Tradition des Modells fortführen. Preise und Marktstart sind noch nicht bestätigt. Das aktuelle Modell beginnt bei 29.390 Euro – mit leichten Anpassungen beim Facelift ist zu rechnen. Fest steht: Der offizielle Vorhang wird bald fallen.